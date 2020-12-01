الجو غائم جزئياً وتحذير من تشكل الضباب على المرتفعات والمناطق الداخلية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح الثلاثاء أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا فوق مناطق متفرقة محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تميل درجات الحرارة غدا للانخفاض بشكل طفيف لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة في أغلب المناطق ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق مناطق متفرقة.

هذا وشهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في حمص بالعريضة 3 مم والناصرة ومرمريتا وقلعة الحصن 1 مم وفي حماة سجلت في مصياف 9 مم وعين حلاقيم 8 مم ووادي العيون 7 مم والرصافة 6 مم وربعو 4 مم وسجلت في الغاب 10 مم والكريم 8 مم وأفاميا 6 مم والسقيلبية 5 مم وعين الكروم 4 مم.

وفي طرطوس سجلت في حمام واصل 10 مم وطرطوس وصافيتا 9 مم والقدموس والشيخ بدر ودريكيش 7 مم وبانياس والصفصافة ومشتى الحلو 5 مم.

وفي اللاذقية وصلت إلى 12 مم في وادي قنديل و11 مم في المزيرعة وكسب واللاذقية و10 مم في البهلولية و9 مم في صلنفة و8 مم في القطيلبية و2 مم القرداحة و1 مم في الحفة.

وفي حلب سجلت في اعزاز 18 مم وجرابلس 8 مم والباب وحلب ومنبج 4 مم وحلب المطار وعين العرب الشمالية 3 مم ومنشأة الأسد 2 مم والسفيرة 1 مم وفي الرقة كانت في بئر محيسن 5 مم وتل أبيض 4 مم والمنصورة 2 مم والرقة وعين عيسى 1 مم.