تجارب ناجحة لانتقاء منتخب الريشة.. والوقوف على المستوى هو الهدف

استضافت صالة نادي الشرطة في دمشق على مدى يومين تجارب انتقاء لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني بالريشة الطائرة، بمشاركة معظم المحافظات إضافة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لفئات تحت ١٣سنة وتحت ١٥ سنة. التجارب كانت قوية وشهدت إثارة وندية في دورها الثاني، وخصوصاً بين لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذين أثبتوا أن خيار الاتحاد بدعوتهم للمنتخب في الفترة الماضية كان صحيحاً.

مدرّب منتخبنا الوطني أحمد السواس أشار لـ”البعث” إلى أهمية إقامة التجارب التي تأتي للوقوف على مستوى لاعبي المنتخب الوطني ومدى تطورهم، وللاطلاع على نتيجة عمل المدرّبين في المحافظات، مضيفاً: في هذا التجمع كان واضحاً تطور مستوى بعض اللاعبين واللاعبات من خلال نتائجهم، وظهر تفوق لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وهذا دليل على أن خيار اتحاد اللعبة بانتقائهم كان موفقاً، وكانت فائدة المعسكر الذي امتد حوالي شهرين جيدة جداً، وأعطت ثمارها من خلال المستوى الفني العالي الذي ظهر عليه اللاعبون واللاعبات في التجارب الأخيرة وتصدّرهم لترتيب الأربعة الأوائل ذكوراً وإناثاً.

وشدّد السواس على أن منتخبنا متميّز بالفئات العمرية تحت ١٣ و١٥ سنة، كون الاتحاد يعمل على دعمها وتطويرها من خلال معسكرات داخلية وخارجية قادمة وتجارب متكررة، وذلك قبيل المشاركات المهمّة والتي سيكون أولها بطولة غرب آسيا مطلع العام الجديد، كما أن العمل سيكون على كل الفئات ليكون لدينا منتخبات قوية تنافس بقوة عربياً ودولياً.

عماد درويش