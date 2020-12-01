صرف 37 مليون ليرة قيمة القطن في محردة

حماة- منير الأحمد

أكد مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في منطقة محردة المهندس فراس زروف لـ«البعث» أن الفرع صرف أكثر من 37 مليون ليرة سورية من قيم محصول القطن للمزارعين عن الموسم الحالي حتى الآن، لافتاً إلى أن عمليات الصرف تتمّ وفق قوائم واردة من المؤسّسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وبعد اقتطاع الديون المستحقة على الفلاحين تجاه المصرف، مشيراً إلى أن المصرف يقوم بصرف قيم الأقطان للمزارعين في نطاق مناطق محردة والصفصافية والتريمسة.

وأشار زروف إلى مواصلة الفرع عمليات تمويل المحاصيل الشتوية للموسم الزراعي المقبل من البذار، حيث تمّ بيع ما يزيد على 1500 طن نقداً وتقسيطاً، فضلاً عن بيع أسمدة اليوريا لكافة مزارعي القمح وسماد السوبر فوسفات لمزارعي الحقول الإكثارية. وأضاف: إن قيمة تحصيلات الفرع من القروض القصيرة الأجل والمتوسطة فاقت 73 بالمئة، لافتاً إلى أن القروض التي يمنحها فرع المصرف للفلاحين تساهم في تحسين القطاع الزراعي وتذليل التحديات والصعوبات التي يواجهها العاملون فيه، ودعم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وخاصة القروض للغايات قصيرة الأجل، كتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية ومتوسطة الأجل وقروض شراء الجرارات والآليات الزراعية.