ضبط 150 أسطوانة غاز اتجار غير مشروع بحماة

حماة- حسان المحمد

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة /150/ أسطوانة في مستودع أحد ناقلي مادة الغاز المنزلي، أخفاها بقصد الاتجار غير المشروع بها، حيث تمّ تنظيم الضبط التمويني ومصادرة الكمية بأكملها وملاحقة المخالف ومتابعة الإجراءات القانونية بحقه.

وفي سياق متصل بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك زياد كوسا أنه تمّ تنظيم /4/ ضبوط بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر في مصياف وحي المدينة بحماه، وتمّ مصادرة المواد ومتابعة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما تمّ ضبط مكياجات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بساحة العاصي بحماة وتمّ تنظيم الضبط التمويني وإتلاف المواد ومتابعة الاجراءات القانونية، مشيراً إلى ضبوط أخرى بحق مخبزي شطحة الآلي وهرموش بالسلمية بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع، وبحق معتمدي بيع الخبز في حي البعث وحي طريق حلب ومزارع الجاجية لتلاعبهم بتطبيق البطاقة الذكية أو البيع بسعر زائد، مؤكداً أن عناصر المديرية نظّمت خلال يومين /55/ ضبطاً تموينياً شملت مختلف الفعاليات التجارية.