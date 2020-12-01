فرع الحزب بحماة يستعرض تجربة الاستئناس الحزبي مع أمناء الشعب والمنظمات الشعبية

حماة – حسان المحمد:

التقى أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس أشرف باشوري بالرفاق أمناء الشعب الحزبية و ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وعدد من الرفاق بالشعب الحزبية لاستعراض النقاط السلبية والإيجابية لعملية الاستئناس ومناقشة نتائج استبيان الاستئناس الحزبي وطرح الأراء وحلول المعالجة .

وأوضح الرفيق باشوريْ بأن عملية الاستئناس الحزبي تمثل التطبيق الأمثل للديمقراطية رغم وجود بعض السلبيات وعرض نتائج الاستبيان ونسبها المئوية مشدداً على معالجة القضايا السلبية عبر استخدام عملية الحوار و اللقاءات ونشر الوعي بين كافة صفوف الحزب، لافتاً أن عملية الاستئناس الحزبي كان لها إيجابيات على مستوى محافظة حماة وأعطت قيمة وفعالية داخل الحزب وأكدت أن للقواعد الحزبية دور هام .

من جانبها تركزت مداخلات الرفاق الحضور حول تطوير عملية الاستئناس والانتخاب، ووضع معايير أكثر صرامة والاعتماد على الكفاءات والعمل الحزبي ، ومعالجة مشكلة الولاءات المرضية والمال الانتخابي التي ظهرت نتائجها عبر الاستبيان، وأبدى الرفاق الحضور آراء متنوعة بخصوص آليات معالجة نقاط ضعف الاستئناس، ليتم رفعها للقيادة المركزية والنظر بشأنها ، وأجمع الرفاق الحضور على نشر الوعي بين جميع الرفاق البعثيين للحصول على النتائج المرجوة.