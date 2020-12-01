فرع اللاذقية للحزب عقد مؤتمره الحواري حول الاستئناس الحزبي

اللاذقية – مروان حويجة

تنفيذا لقرار القيادة المركزية ناقش فرع اللاذقية للحزب في مؤتمره الحواري الذي عقده على مدرج شعبة المدينة الثالثة نتائج وطروحات جلسات الحوار التي عقدت على مستوى الشعب الحزبية وأهم الموضوعات والأفكار التي عرضها الرفاق خلال هذه الجلسات.

وأشار الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب إلى أهمية هذا المؤتمر الحواري الذي يأتي تنفيذاً لخطة القيادة المركزية في إيصال رسالة لجميع الرفاق البعثيين قبل غيرهم بأن الحزب قادر على إنجاز استحقاقاته الداخلية وجميع الاستحقاقات الوطنيه بمشاركة القاعدة الأوسع من كوادر الحزب لافتاً إلى أهمية الموضوعية التامة والمصداقية في العمل لتلافي مواقع الخلل مؤكداً على نجاح الكوادر البعثية بإدارة هذه الاستحقاقات بكل جدارة وثقة، وأشار إلى روح المسؤولية العالية التي جسدها الرفاق والرفيقات في المناقشات الحوارية وفي طرح الأفكار والرؤى التي تغني مختلف جوانب العمل في الحياة الحزبية.

وفي تصريح لـ “البعث” قال الرفيق اسماعيل أن جلسات الحوار اتسمت بالشفافية والوضوح وكان رفاقنا على مستوى المسؤولية بالطروحات بما ينمّ عن وعي سياسي وحزبي ووطني مؤكّداً أنّ رفاقنا البعثيين في فرع اللاذقية قد قيّموا الاستئناس وفق الواقع وبكل شفافية وأبدوا رأيهم بما أفضت إليه نتائج الاستئناس الحزبي، وكانت لهم ملاحظاتهم حول الاستئناس وأهمها اقتصار الاستئناس على مرحلة واحدة على مستوى الفرع ما شكّل ضغطاً فكان مقترح رفاقنا أن تجري عملية الاستئناس على مرحلتين: الأولى تبدأ على مستوى الشعب الحزبية والثانية على مستوى الفرع، ورفاقنا ركّزوا على هذا المقترح لأنهم يرون فيه أهمية لتحقيق مشاركة أوسع في عملية الاستئناس.

وأشار الرفيق أمين الفرع الى أن جميع الطروحات والمقترحات جرى التصويت عليها فجاءت نتائج الحوار بعد الموافقة عليها بالإجماع”.

بعد ذلك تمّت تلاوة نتائج استبيان كل شعبة والمقترحات والتوصيات والبنود كلاً على حدة والتصويت عليها كما تمّ الاستماع إلى جميع المداخلات والمقترحات ومناقشتها والتحاور حولها بروح عالية من المسؤولية.

حضر المؤتمر الرفاق أعضاء مجلس الشعب ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بالمحافظة.