مناقشة صعوبات الخطة الزراعية في حلب

حلب- معن الغادري

ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية في حلب الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الإنتاجية لمحصول القمح للموسم الزراعي الحالي في المحافظة، إذ أكد أعضاء اللجنة على ضرورة استثمار جميع المساحات لزراعتها بمحصول القمح، حتى خارج الخطة الزراعية، لما لهذا المحصول من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي.

كما استعرضت اللجنة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الزراعية وتتمثّل بنقص كميات الأسمدة والمازوت الموزعة على المزارعين، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وأجور النقل، وعدم توفر بذار القمح الطري. وشدّد محافظ حلب حسين دياب على أهمية الاستمرار بالتواصل مع الجهات المعنية المركزية لزيادة كميات الأسمدة الموزعة، وخاصة مع بدء الموسم الزراعي، وإعطاء الأولوية لتوزيع مادة المازوت الزراعي، وتأمين الآليات الزراعية (الجرارات) من خلال مراسلة الجهات الحكومية التي تمتلك الجرارات وإعارتها لمديرية الزراعة.

وبيّن مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أن المساحة المخطّطة لزراعة القمح في المحافظة تبلغ أكثر من /204/ آلاف هكتار، منها /104/ آلاف هكتار مروية و/42/ ألف هكتار بعلية، وتمّ تنفيذ /63.600/ ألف هكتار منها بنسبة تنفيذ /31%/ حتى الآن، موضحاً أن عملية زراعة القمح مستمرة لتنفيذ كامل خطة المحافظة.