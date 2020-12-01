ندوة فكرية ثقافية في سجن حماة

حماة- حسان المحمد

أقامت مديرية الثقافة في الرقة بالتعاون مع إدارة قيادة الشرطة بحماة، ندوة فكرية ثقافية بعنوان “الثقافة والإعلام في رحاب السياسة”. في سجن حماة وأوضح د. خلف المفتاح أن السجون عبارة عن إرادة وعقوبة يفرضها المجتمع على بعض أفراده وتقوم على تطبيقها الجهات المختصة، وأن الفترة التي يقضيها النزيل يجب أن تستثمر بالعلم والمعرفة والثقافة إلى جانب المهارات الأخرى التي تقدّمها إدارات السجون.

وذكر المفتاح أن السجين هو مواطن سوري ووطني لا يتوانى عن خدمة بلده عند الضرورة، مستذكراً نزلاء سجن حلب المركزي وكيف دافعوا ووقفوا في وجه الإرهابيين وعند التحرير عادوا مرة أخرى لتتمة فترة حكمهم، وأكد أيضاً على دور الثقافة في تنمية مدارك الإنسان وفتح الآفاق أمامه.

وتحدثت الإعلامية لبنى مرتضى مؤكدة أن النظرة المجتمعية للسجون تختلف عن واقع الحال، فالسجين هو مواطن مدني ويتمّ التعامل معه وفق القانون، والحكم القانوني الذي يصدر بحقه لا يمنعه من التواصل مع رغباته واحتياجاته، فالكثير من الخدمات تقدّم لهم وبالتالي يستطيعون ممارسة هوياتهم ودراستهم، وهناك نماذج كثيرة عن فنانين ومبدعين مشهورين في العالم نموا مواهبهم واهتماماتهم الثقافية ممن كانوا يقضون حكمهم القضائي في السجن.

وفي نهاية الندوة جال الحضور على معرض أعمال يدوية وفن تشكيلي للنزلاء.