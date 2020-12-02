إشارات استفهام على طاقم تحكيم قمة الجارين..وجمهور الجهاد يستغرب

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

لم يكن استغراب جمهور نادي الجهاد من نتيجة فريقه أمام الجزيرة التي خسرها بهدف وحيد لحساب مباريات دوري الدرجة الأولى بكرة القدم “مجموعة الحسكة”، بقدر استغرابه من أداء فريقه والخطة التي لعب بها، والتشكيلة التي خاض بها مدرب الفريق المباراة، ووضعه عديد اللاعبين المميزين على دكّة الاحتياط، ليحمّل الكثيرون منهم مسؤولية الخسارة للكادر الفني بعد عديد الأخطاء التي ارتكبت.

المباراة بين الجارين لم ترتق للمستوى الفني المطلوب على مدار الشوطين، فقد كانت المبالغة واضحة في كم الاعتراضات والانتقادات لمستوى التحكيم من قبل لاعبي الفريقين، وكان الحكم يكتفي ببطاقات صفراء لا أكثر رغم خروج الكثير من اللاعبين عن آداب الملاعب نتيجة المجاملة التحكيمية التي ظهرت بوضوح، لتصل الأمور إلى مباراة عنوانها الأبرز الفوضى واللامبالاة، والاستهتار بمشاعر أكثر من ثلاثة آلاف متفرج، لذلك كان مطلب عديد الجماهير والخبرات الرياضية أن يكون تحكيم الحسكة تحت المجهر.

بهذه النتيجة أنهى الجزيرة مرحلة الذهاب متصدراً بأربع نقاط، يليه عامودا ثانياً بنقطتين، والجهاد ثالثاً وأخيراً بنقطة واحدة.