02, ديسمبر, 2020 - 9:33 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الرئيس الأسد يعفي محافظ ريف دمشق من مهمته

الصفحة الاولى صحيفة البعث    53

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 325 لعام 2020 القاضي بإعفاء المهندس علاء منير إبراهيم من مهمته كمحافظ لمحافظة ريف دمشق.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 325

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.

يرسم ما يلي:

المادة 1 – يعفى المهندس علاء منير إبراهيم من مهمته كمحافظ لمحافظة ريف دمشق.

المادة 2 – ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 16-4-1442 هجري الموافق لـ 2-12-2020 ميلادي.

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