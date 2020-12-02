تعزيز التشاركية بين كليات التربية والوزارة

دمشق – فداء شاهين

ركزت مداخلات الملتقى التشاوري “تعزيز التشاركية بين كليات التربية ووزارة التربية”، على تعميق موضوع التربية الموسيقية والرسم وتطوير مناهجهما بما يساهم في تعزيز المخرجات، وإقامة برامج تدريب مشتركة، وأن يتم التعاون بين قسم التربية الخاصة في الكلية ومركز القياس والتقويم في وزارة التربية لتشخيص هذه الفئات، مع إقامة دورات للمرشدين حتى يعملوا بصيغة علمية وعملية، والاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه لكليات التربية في خدمة العملية التربوية، وتسهيل دخول طلاب الكليات إلى المدارس والروضات لتطبيق الجانب العملي، وفتح مجال لتسجيل الاختصاص الأدبي في معلم الصف وتخصيصهم للتدريس من الصف الأول إلى الرابع لترميم النقص الحاصل وإعداد المعلم وفق أهداف ومعايير الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

وأوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع أن الوزارة خصّصت 15 مليون ليرة للبحث العلمي وهي في عهدة كليات التربية، على أن يتم تزويد الوزارة بأبحاث تخدم القطاع التربوي.

من جهته كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، عن مشروع لدراسة الخطط الدراسية لكليات التربية بدقة بما ينعكس إيجاباً على الخريجين وفي المدارس التربوية ولاسيما في حلقات التعليم الأساسي. وأشارت عميدة كلية التربية في جامعة دمشق الدكتورة زينب زيود، إلى أهمية اللقاءات المستمرة مع وزارة التربية التي تمثل خطوة نوعية في التشاركية بين كليات التربية والوزارة بهدف استثمار مخرجات الكلية من البحوث العلمية والدراسات التجريبية والميدانية في المجالات التربوية والنفسية، ولاسيما أن هناك حلقة مفقودة بخصوص تفعيل الاستفادة والاستثمار في المخرجات البحثية لكليات التربية من الجهات المستفيدة بشكل عام.