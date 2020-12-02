تمديد فترة المخصصات التموينية من قبل السورية للتجارة بحلب

حلب- حسناء الملحم

مددت السورية للتجارة فترة الحصول على المخصصات التموينية من مادتي السكر والرز لشهري تشرين الأول والثاني إلى منتصف الشهر الحالي كانون الأول، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين فاتهم الوقت للحصول على مخصصاتهم، وكانت منافذ ومراكز بيع السورية للتجارة قد شهدت مؤخراً حالات ازدحام كبيرة نتيجة تأخر المواطنين بتفعيل البطاقة وتطبيق البرنامج، ما أدى إلى تأخر ورود الرسائل النصية، وأوضح مدير فرع السورية للتجارة في حلب عبد الحميد مسلم بأنه تمت معالجة هذا الخلل بتمديد فترة الحصول على المخصصات لمدة أسبوعين إضافيين، مشيراً إلى أنه تم تسيير خمس سيارات جوالة في أحياء المدينة والريف لتخفيف الازدحام، ولتمكين المواطنين من الحصول على مخصصاتهم من مادتي السكر والرز، مبيّناً أن صالات البيع مستمرة بتسليم المخصصات التموينية عن شهري تشرين الأول والثاني من مادتي السكر والرز، وتم وضع خطة مسبقة لتغذية جميع المنافذ البيعية بهدف تخفيف الازدحامات التي حصلت في الأيام السابقة، وذلك بالتزامن مع استمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لاستلام مخصصاتهم من قبل شركة تكامل، مؤكداً حرص السورية للتجارة على عدم ضياع حصة المواطنين من مخصصاتهم التموينية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم توزيع ما يقارب 300 طن من المادتين.