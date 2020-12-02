دخول “الطبية العسكرية” كمزود خدمة نقلة نوعية في سوق التأمين الصحي

كما كان جيشنا العربي السوري، حامي الإنسان والأرض والعرض في وطننا، على مدار نحو تسع سنوات ولايزال، في مواجهة أبشع حرب إرهابية عالمية شُنت على سورية، واستهدفت كل قطاعاته دون استثناء، ها هو جيشنا الطبي بكافة منشآته وكوادره وخدماته المميزة يثبت مجدداً أنه من خلال العقد الموقع ما بين إدارة الخدمات الطبية العسكرية والمؤسسة العامة السورية للتأمين أنه المؤتمن الوفي على صحة السوريين كافة، حيث شكّل هذا العقد نقلة نوعية كبيرة وهامة جداً على صعيد قطاع التأمين الصحي السوري، شملت مختلف أنواعه وفروعه، سواء لناحية العلاج والاستشفاء والخدمات ومستواها الطبي العالي، أو لناحية خفض التكاليف المادية غير المسبوقة لصالح المؤمن لهم على مستوى هذا القطاع، وخاصة بعد أن تم إعفاء المؤمن له من نسبة التحمّل البالغة 10% من قيمة التغطية الطبية.

لنحو 800 ألف

مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور نزار زيود أكد في تصريح خاص بـ “البعث” أن العقد الموقع مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية سيُخدم ما بين 750 -800 ألف مؤمن له، بحيث سيتم تقديم الخدمة الطبية من قبل الإدارة لكافة المؤمنين ضمن المؤسسة العامة السورية للتأمين، ولكل أنواع التأمين الصحي، سواء للقطاع الإداري أو للقطاع الخاص والعام الاقتصادي (الفردي والعائلي).

لا مانع.. شرط

وحول إمكانية تشميل المؤمن لهم في شركات التأمين الخاصة بخدمات إدارة الخدمات الطبية العسكرية، أكد أنه بحسب الإدارة لا مانع لديهم من إبرام عقود مع شركات التأمين الخاصة لتقديم نظام الاستشفاء المعمول به لديها لهؤلاء المؤمنين وبعقد مشابه للعقد الموقع مع المؤسسة العامة السورية للتأمين.

تغطية كاملة

وفيما يخص إعفاء المؤمن له من نسبة التحمّل البالغة 10%، أوضح الدكتور زيود أنه في حال مراجعة المؤمن لهم مشافي الإدارة، سوف يكون هناك إعفاء من نسبة التحمّل المحددة بـ 10%، شرط الاستشفاء في مستشفيات إدارة الخدمات الطبية العسكرية، بمعنى إذا كانت التغطية مليون ليرة مثلاً، فإن نسبة الـ 10% التي تشكّل 100 ألف ليرة سيتم إعفاء المؤمن له منها.

كخطوة أولى

وحول الجهات الصحية التابعة للإدارة التي ستقدم الخدمات الطبية وفقاً للعقد، بيّن أن هناك ثلاثة مشاف حالياً هي: مشفى تشرين العسكري، ومشفى الباسل التخصصي، ومشفى الروضة التخصصي، لافتاً إلى أن هذه بداية ونقطة اطلاق أولى، وأنه بحسب العقد الموقع مع المؤسسة سوف يتم تعميم التجربة والعقد ليشملا كافة المشافي والمراكز والمنشآت التي تتبع لإدارة الخدمات الطبية العسكرية، بحيث تصبح الخدمة متاحة لكافة المؤمن لهم، على كامل الجغرافيا السورية، وبتكلفة ملائمة ومنافسة للأسعار الرائجة في سوق الخدمات الطبية.

فروق هامة

وفي دراسة حسابية سريعة لنا- تقييماً لمضامين العقد والتجربة- وفقاً لاطلاعنا على التكاليف والخدمات ومستواها ما بين الموجود والمثبت في كل من المنشآت الطبية في إدارة الخدمات الطبية العسكرية، ونظيراتها في القطاع الخاص، يتبيّن وجود فارق في الأسعار ما بين القيم المالية والخدمات الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص، مقارنة بالخدمات المقدمة من إدارة الخدمات الطبية العسكرية، حيث هناك فروقات مالية كبيرة لصالح المؤمن لهم ممن سيشملهم العقد، بحيث إن الحد المالي المخصص للمؤمن له ستكون الاستفادة منه بأكثر من إجراء طبي، وضمن السقف المحدد من التغطية الطبية للمؤمن له.

علامة فارقة

أما لناحية انعكاساته الإيجابية على سوق التأمين الصحي السوري، فستكون هناك نقلة نوعية فيما يخدم المؤمن لهم، سواء لجهة الوفر المادي من خلال الاستفادة من موضوع الفروقات المالية، والإعفاء من نسبة التحمّل البالغة 10% التي كان سيدفعها المؤمن له، أو لجهة جودة الخدمات، حيث الكادر الطبي والتمريضي المتمكن والمميز بخبراته المتراكمة وتنوع الاختصاصات الطبية والاستشفائية والعلاجية، ناهيكم عن موضوع التجهيزات المتطورة وجاهزيتها، حيث سيشكّل دخول مشافي ومراكز إدارة الخدمات الطبية العسكرية، كمزود للخدمة، لسوق التأمين الصحي علامة فارقة سيكون ما بعدها غير ما قبلها.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com