ضبط مستودع يحوي قمحاً مسروقاً بالحسكة

الحسكة _ إسماعيل مطر

ضبط عناصر الأمن الجنائي بالحسكة مستودعاً يحوي كميات كبيرة من الأقماح المسروقة من مركز حبوب القامشلي وتم وضعها في مستودعات قرية خربة عمو بريف القامشلي.

ووجه اللواء غسان خليل محافظ الحسكة فرع الأمن الجنائي لمعرفة محتويات المستودع المؤجر للمتعهد الذي يقوم بشراء أرضيات الأقماح التالفة والمتعفنة من مركز حبوب جرمز، حيث تم الكشف على تلك المستودعات في القرية المذكورة بحضور عناصر فرع الأمن الجنائي ومختار القرية وعدد من أعضاء اللجنة المكلفة لهذا الغرض.

وبعد فتح المستودع تبيّن أنه يحتوي كميات كبيرة من أكياس القمح الجيد المهربة تقدّر بنحو “135” طناً على أنها أقماح تالفة متعفنة بهدف بيعها بأضعاف سعر الشراء لتحقيق مرابح كبيرة على حساب لقمة عيش المواطن.