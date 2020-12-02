فاضل السباعي.. “حزن حتى الموت”

لماذا سبقت الرفاق وأنت الفضيلْ/سآتي لبيتك أسأل عنك/فإن فتحوا سأقول لهم إنه لم يمتْ/إنه ساكن في فؤادي وفي ذكرياتي/فكيف استطاع الرحيلْ؟!/وكأن اتفاقاً عقدناه أن نلتقي/ثم نمضي معاً في السباق الطويلْ/لا تخف لاحق بك بعد قليلْ. بهذه القصيدة رثى الشاعر شوقي بغدادي الأديب فاضل السباعي الذي رحل عن عالمنا مؤخراً بعد أن كتب قبل رحيله وعبر صفحته على موقع فيسبوك: “لقد أتعبتني أوجاع الجسد وصروف الحياة، فخذني إليك يا الله”.

ثم أزهر الحزن

عُرِف فاضل السباعي كروائي على الرغم من كتابته لمجموعات قصصية عديدة، ويذكر في حواري معه في منتصف التسعينيات أنه شرع في كتابة رواية يوم كان في المرحلة الثانوية، ولكنه لم يكملها، فجنح في المرحلة الجامعية إلى كتابة القصة القصيرة وقام بنشر بعضها، وحين بدأ نفَسه القصصي يطول كما في قصة “نادية” التي كتبها عام 1956، وجعل منها فيما بعد رواية بعنوان “ثريا” التي نشرها عام 1961، انكبّ بعدها على كتابة “ثم أزهر الحزن” عام 1992، و”رياح كانون” عام 1994، وفيهما زاوج بين الأجواء الشعبية وعالم المثقفين، ثم تتالت رواياته، إلا أن “ثم أزهر الحزن” كانت السبب الرئيس لشهرته كروائي، وقد قُدّمت في عمل تلفزيوني من إخراج علاء الدين كوكش تحت عنوان “البيوت أسرار”، كما أعدّت المستعربة البولونية بياتا سكوروبا أطروحة عنها ونالت عليها درجة الماجستير من جامعة كراكوف، وعلى الرغم من أن نتاجه في القصة والرواية متعادل كماً وكيفاً، إلا أنه كان يفضّل أن يقال عنه روائي لقناعته أن كلمة قصصي لم تستقر بعد في وجدان القارئ العربي، ولا تفعل في النفس ما تفعله كلمة روائي.

الصرعات الفنية

تُعد روايته “ثم أزهر الحزن” إحدى الروايات الكلاسيكية العربية، وكان السباعي يرى أن مغامرة التجديد في الشكل الروائي جذابة عند بعضهم، ولكنه كان يؤمن أن الصرعات الفنية تولد مع شروق الشمس وتموت لحظة الغروب، لذلك كان يعتز أنه كتب الرواية في شكلها الكلاسيكي قيماً وفناً ولغة، وأن روايته الأولى “ثريا” التي كتبها عام 1959 بدأت بالحب، ولكنه أضاف إلى الحب في “ثم أزهر الحزن” الحزن واليتم والحرمان والعمل والنضال الذي كابدته أسرة بكاملها في سبيل حياة أفضل، في حين كان الحب محرّضاً على الإبداع في أنقى صوره في روايته “رياح كانون”، ليتناول في رواية “الطبل” عالم الوظيفة، وانتقاد عقلية الموظف الذي يمسك بالقشور، وقد جاء الانتقاد فيها مرحاً وساخراً، ليتحدث في “حصار الجهات السبع” عن الفقر والعصامية ومقاومة ضغوط العمل الوظيفي.

من الكتّاب المجوّدين

كان فاضل السباعي يربط بين الموهبة والصنعة، ودون ذلك لا تكون موهبة بالمعنى الصحيح، وكان يعترف أن الكتابة عنده، على ما يراه بعضهم من غزارة في نتاجه، أمر غير سهل لأنه من الكتّاب المجوّدين، يكتب ويعيد ما يكتبه مرات كثيرة، وعنايته وتجويده لا يظهران في النص، والعفوية التي ينشدها هي التي تسود في نهاية الأمر ليدخل ما يكتبه في معنى السهل الممتنع، مستلهماً موضوعات رواياته من الخيال، مستعيناً بتفصيلات من الواقع، ومع ذلك فإن بعض من يقرأ له يظن أن رواياته مأخوذة من الواقع بحذافيرها، فيبلغ الأمر ببعضهم أن يحسبه البطل في هذه الرواية أو تلك، وهذا ما جعله يبيّن تكراراً أن واقعيته يستمدها من البيئة التي يحيا فيها، ومن وقائع شتى يضم بعضها إلى بعض مثل فصوص الفسيفساء، مضيفاً إليها ما ابتكره من الخيال، فالواقع المعاش برأيه يمدنا بقدر، ولكن على الروائي المبدع أن يحسن الربط والمزج بين هذه الأجزاء مثل اقتداره على الخلق والابتكار، مؤكداً في الوقت ذاته أن الروائي لا يحدد أبعاد الواقعية التي ينوي أن يأخذ بها في الرواية التي يهم بكتابتها لأن الكاتب إذا ما امتلأ بالأفكار واضطربت فيه العواطف والأحاسيس، يجد نفسه وقد شرع بالكتابة دون التفكيرفي خطة تتعلق بالواقعية وأسسها.

حلم من الأحلام

جدد فاضل السباعي في الشكل القصصي لا الروائي، ليس رغبة في مجاراة أهل الحداثة كما كان يبيّن، ولكن لأسباب تمليها عليه بواعث موضوعية، فلجأ إلى الخيال وأمعن فيه، وتوسل الإدهاش طريقاً إلى ذهن القارئ الذي لا يعرف ما إذا كان يقرأ له واقعاً محسوساً أم هو إزاء حلم من الأحلام، وكتابه “حزن حتى الموت” الصادر عام 1975 بقصصه الخمس عشرة شاهد على ذلك، وفي الوقت الذي كان يتناول فيه المثقفين في رواياته، كان في أعماله القصصية يتحدث عن الموظفين والطلاب والجامعيين والمعلمين، وكان القاسم المشترك بين كل كتاباته عنايته الكبيرة باللغة التي وجدها النقاد تتجاوز حد السلامة إلى الأناقة المترفة، وقد رد على هؤلاء قائلاً: “إنهم إن وجدوا لغتك سليمة صحيحة مشرقة قالوا: يكتب بلغة منفلوطية”.

بين حلب والقاهرة ودمشق

وُلد فاضل السباعي في مدينة حلب عام 1929، ودرس الحقوق في جامعة القاهرة، وعمل محامياً فموظفاً في وزارات الدولة قبل أن يطلب إحالته على التقاعد ليتفرّغ للكتابة، وأسس بدمشق عام 1987 دار اشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع، وهو عضو مؤسس في اتحاد الكتّاب العرب بدمشق، وله أكثر من أربعين كتاباً، طُبع بعضها أكثرمن مرة، وأصدر سلسلة “شهرزاد الـ 21″، وهي قصص للصغار والكبار، وسلسلة “الكتاب الأندلسي” التي تُرجمت بعض قصصها إلى لغات عدة منها: الفرنسية والانكليزية والألمانية والروسية والفارسية وغيرها، وأعد المستعرب السويدي فيليب سايار أطروحة عن أدبه قدمها في جامعة استوكهولم، وللسباعي إسهامات في مجالات الأعلام، إذ قدم ضمن سلسلة “أبطال العرب”: عقبة بن نافع- طارق بن زياد- عمر المختار- موسى بن نصير- عمرو بن العاص- غومة المحمودي- عبد الكريم الخطابي، وفي سلسلة نوابغ العرب قدم: عبد الرحمن الكواكبي- سليمان الباروني- عبد الحميد بن باديس وغيرهم، وله كتاب عن إبراهيم هنانو.

أمينة عباس