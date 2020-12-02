لجنة برلمانية للصداقة السورية الموريتانية لتعزيز أفق التعاون

أعلنت الجمعية الوطنية في موريتانيا اليوم الأربعاء انطلاق أنشطة لجنة برلمانية للصداقة الموريتانية السورية لتعزيز أفق التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية (وما) عن نائب رئيس الجمعية محمد المختار سيدي الطالب النافع قوله: “موريتانيا وسورية ترتبطان بعلاقات عريقة وطدتها المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وتطلعهما المشروع بالتواصل والتكامل وأثمرت هذه العلاقات تعاونا في مجالات تنموية شتى وخصوصا في المجال الثقافي”.

ولفت النافع إلى الدور المهم الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في التقريب بين الشعوب وتطوير علاقات التعاون بين الدول.

من جانبه أكد رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة الموريتانية السورية السيد المصطفى بلاه صهيب أن تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين شكلا أحد ثوابت الدبلوماسية الموريتانية على مدى أكثر من نصف قرن مشيرا إلى مجالات التعاون والترابط بين البلدين التي تم في إطارها اكتساب آلاف الطلاب الموريتانيين الخبرات من الجامعات السورية.

بدوره اعتبر القائم بالأعمال في السفارة السورية في نواكشوط مرتضى الجمال أن إنشاء هذه اللجنة يشكل انعكاسا لعمق العلاقات الدبلوماسية المتينة بين البلدين مبينا أن العمل جار على مستوى مجلس الشعب في سورية لإنشاء لجنة مماثلة.