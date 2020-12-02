ورشة تدريبية لجرحى الجيش في مجال التسويق والإعلان في حمص

حمص- صديق محمد

انطلاقاً من الاهتمام المستمر بجرحى الجيش العربي السوري في مركز (ياسمينة الشام) للدعاية والإعلان، وصقل مهاراتهم ومواهبهم في مجال التسويق والإعلان، اختتمت أمس الورشة التدريبية التي أقامتها شركة ايلا ميديا للجرحى في مركز ياسمينة الشام ومجموعة جريح وطن بحضور محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، وممثل الأمانة السورية للتنمية، ومدير شركة ايلا ميديا.

وأشار محافظ حمص إلى اهتمام الحكومة بدعم كافة التجارب والمشاريع التي يكون عمادها جرحى الجيش العربي السوري ليصبحوا أشخاصاً فاعلين وقادرين على ممارسة دورهم في بناء الوطن، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم الدعم المطلوب لعمل الشركة في مجال التسويق والمبيعات، مضيفاً بأن قدرة الشركة على توظيف خدماتها الإعلانية والإعلامية في سوق العمل وعبر مختلف الفعاليات الاقتصادية، هي أولى نتائج الجهود التي تبذلها منذ تأسيسها.