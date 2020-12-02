وزيرة التنمية الإدارية: مشروع قانون جديد للعاملين في الدولة

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها.

وفي مستهل الجلسة أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن الوزارة انجزت منذ بداية العام الجاري مشروع الإطار العام لتحديث بنية الوظيفة العامة وشكلت لجانا لمراجعة أنظمة الحوافز والتعويضات والمكافآت الممنوحة وربطها بطبيعة العمل وتم اختيار ثلاث وزارات لتكون مشاريع رائدة في تطبيق الإصلاح الإداري وهي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والمالية.

وبينت أنه تمت إقامة عدة دورات لتطوير أداء مديري المؤسسات وتدريب وتأهيل العاملين ويتم العمل على إحداث نظام جديد لفرز المهندسين من خلال بطاقة الوصف الوظيفي حسب الشهادة والقدرات وتم التوقيع على برنامج لتحسين الخدمات مع وزارة الكهرباء وإعداد هياكل تنظيمية جديدة لبعض الجهات العامة لافتة إلى أنه تم البدء بنظام الأرشفة الالكترونية بما يخص خدمات الموارد البشرية بعد مراجعة الآليات الناظمة لذلك.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى الإسراع في تطبيق برنامج الإصلاح الإداري ووضع مدة زمنية محددة للتطبيق وتحسين واقع الوظيفة العامة ومعايير دعم وقياس الأداء الإداري والاستجابة السريعة لشكاوى الموظفين متسائلين عن دور الوزارة في مكافحة الفساد والترهل الإداري وضبط الانفاق وما وصل إليه إعداد مشروع قانون جديد للعاملين في الدولة.

ولفت بعض الأعضاء إلى ضرورة الاستفادة من خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة واعتماد آلية واضحة ونزيهة في تقييم العاملين والعمل على توسيع الملاكات العددية في جميع الجهات العامة.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة تسريع إعداد نظام المراتب الوظيفية والعمل على متابعة تحديث مركز خدمة الموارد البشرية الذي حل بديلاً عن السجل العام للعاملين في الدولة.

وفي ردها على مداخلات الأعضاء أشارت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة تواصل القيام بدورها في إصلاح الوظيفة العامة وتحديث القوانين ووضع معايير للارتقاء بالعمل الوظيفي عن طريق إعداد تشريعات لدرء الفساد والحد من الهدر وتوظيف الأموال في خدمة المجتمع موضحة أن عمل الوزارة مع باقي الوزارات مرتبط بجداول زمنية محددة.

ولفتت إلى أنه تم إيقاف إجراء المسابقات بشكل مؤقت لاستكمال إعداد آليتها الجديدة لمراعاة انتقاء الوظيفة والمحافظة والمجال الذي يرغب به طالب العمل وهناك دليل وظائف جديدة سينطلق قريبا وتم التعاقد مع الجامعة الافتراضية لتأهيل مديري التنمية الإدارية بالمؤسسات وخضوعهم لماجستير خاص بالتنمية الإدارية.

وأكدت الوزيرة سفاف أنه تم إعداد مشروع قانون جديد للعاملين في الدولة وهو يحل الكثير من المشاكل الإدارية التي يعاني منها الموظفون مبينة أن تقديم الطلبات لمسابقة المسرحين قارب على الانتهاء حيث بلغ عدد المسرحين المتقدمين حتى تاريخه 30111 مسرحاً.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من ظهر الخميس.