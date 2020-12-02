72 آلية للاحتلال الأمريكي من العراق إلى ريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيزات عسكرية ولوجستية قادمة من العراق إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية.

وذكرت مصادر أهلية من قرية السويدية في ريف اليعربية أن رتلا مؤلفا من 72 آلية محملة بمعدات ومواد لوجستية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت ظهر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية قادمة من العراق.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل يضم صهاريج وبرادات وشاحنات مغلفة وناقلات على متنها معدات عسكرية ومدرعات مغطاة وتوجهت إلى مدينة رميلان لتعزيز الوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي.

في الاثناء، جدد مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بقذائف المدفعية على قرى ومناطق في ريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين قصفوا اليوم الأربعاء بالمدفعية الثقيلة مخيم عين عيسى وقرية صيدا بالقرب من الطريق الدولي ومحيط مدينة عين عيسى شمال الرقة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات والبنى التحتية.