احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في حمص

حمص- صديق محمد

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أقام مركز نور الوادي لذوي الاحتياجات الخاصة احتفالية شملت عدة فقرات غنائية وشعرية وتمثيلية قدمها عدد من الأطفال جسّدت إبداعهم وطاقاتهم الكامنة، ومعرضاً فنياً ضم أكثر من 100 قطعة فنية تنوعت بين الرسم والأشغال اليدوية والمجسمات، وجميعها من إنتاج ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في جامعة الوادي الدولية الخاصة.

وأكد الرفيق عمر حورية أمين فرع الحزب أن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء أساسي من أبناء المجتمع، تحدى قسم منهم الصعوبات، واستطاعوا أن يقدموا الكثير ويحققوا الإنجازات في مختلف سبل الحياة، وأثبتوا من خلال فعالية اليوم تميزهم وإبداعهم، مشيراً إلى أهمية المساهمة في دعم هذه الشريحة، والتأكيد على أن الظروف الحالية لن تؤثر على مزايا المجتمع السوري المتوارثة عبر التاريخ التي تحض على التعاون وتقديم مفهوم العمل الخيري وتكثيفه وتنظيمه بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الممكنة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتخفيف من معاناتهم.