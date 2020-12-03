“بازار من أيدك أحلى” لتذوق الفن ونشر الحرف اليدوية

طرطوس- محمد محمود

أجواء شتوية دافئة تعيشها صالة المدينة القديمة في طرطوس باستضافتها فعاليات “بازار.. من أيدك أحلى” الذي تقيمه مجموعة من سيدات طرطوس وتستمر الفعالية لغاية بعد غد السبت وتتضمن مشاركات مختلفة تتنوع بين الأعمال والصناعات اليدوية (خرز، كروشيه، حلي ومجوهرات) ولوحات فنية ومأكولات منزلية.

“صنعة في اليد أمان من الفقر” رسالة وجهتها نجوى يونس منظمة الفعالية في حديثها لـ”البعث” موضحة أن بداية الفكرة كانت للاستفادة من المواهب والطاقات الفنية والعملية والخروج من الفراغ القاتل خاصة في هذه الظروف الصعبة، وأكدت أهمية مشاركة المرأة بنشاطات مختلفة تحقق من خلالها قيمة مضافة عبر أعمال مختلفة ومتنوعة، فحتى لو كانت المرأة متعلمة وجامعية فهذا لا يمنعها من اكتساب حرفة أو مهنة تكون بمثابة جواز سفر لها وسبيل لتحقيق ذاتها وإعالة أسرتها وأضافت يونس: فكرة البازار الذي تشارك فيه ثلاثين سيدة لا تقتصر على عرض المنتجات والأعمال اليدوية والمنزلية فحسب بل تشجع الزائرين على القيام بالأعمال اليدوية أيضاً، فهناك مثلاً مساهمات لبعض السيدات بمأكولات منزلية تصنع في البيوت وتسوق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبازار نافذة إضافية للعرض وكذلك بالنسبة لباقي المشاركات حيث نشاهد اللوحات الفنية والأعمال اليدوية المصنوعة من مواد بسيطة بمتناول أي أسرة أو سيدة لكنها تتطلب الموهبة والخبرة.

هنادي إبراهيم تشارك بمأكولات منزلية تراثية متنوعة (كبة- يالنجي- فطائر ومعجنات- وحلويات شرقية) تحدثت عن مشاركتها التي بدأت بفكرة بسيطة لتأمين دخل إضافي من منزلها خاصة أنها أم لشهيد ثم تحولت لمشروع يقدم المأكولات والأطباق المختلفة التي يتم تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الحرفية إنعام حمودي تحدثت عن مشاركتها بصناعة الحلي والمجوهرات اليدوية التي تهدف إلى توثيق الرموز في المنطقة الساحلية وإعادتها إلى أصولها من الحضارات المتعاقبة وبشكل خاص الحضارة الفينيقية التي ننحدر منها، داعية في الوقت نفسه إلى تأمين المواد الأولية لهذه الصناعات التي باتت مرتفعة الثمن نتيجة لاستيرادها، وبينت أن المنتج اليدوي لايمكن تقديره بثمن فهو جزء من جهد وإبداع وتراكم خبرة طويلة للحرفي الذي أنتجه ونحاول قدر المستطاع تسويق هذه المنتجات بأسعار مقبولة ومناسبة.

السيدة مثال حيدر تحدثت عن مشاركتها بمشروع منتجات طبيعية عبر مؤسسة “صحتي بإيدي” تقدم من خلاله المعلومات الضرورية والمطلوبة لزراعة وتسويق الفطر المحاري وغيره من الزراعات المنزلية وتسويق عدد من المنتجات الطبيعية كالعسل والخل والدبس والصابون وغيرها.

الرسامة هالة عبد الرحمن قدمت أعمال مختلفة ولوحات مختلفة الحجم والمقاس تقدم كتذكارات وهدايا في فترة عيد الميلاد ورأس السنة القادمين.