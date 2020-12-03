تكريم بعض ذوي الاحتياجات الخاصة في القنيطرة

القنيطرة – البعث

بمناسبة اليوم العالمي للمعاق كرّمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة القنيطرة كوكبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين اندمجوا بالمجتمع من خلال نجاحاتهم العلمية والعملية مؤكدين القدرات الكامنة المبدعة لديهم. كما قام محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل بتقديم الكراسي المتحركة لعدد من المعوقين؛ مثمناً الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع والجمعيات المعنية بالمعوقين لتأهيلهم وتعليمهم وتأمين فرص العمل المناسبة لهم؛ منوهاً أن هناك جمعيات بالمحافظة للمكفوفين والمعاقين حركياً والمصابين بالألغام ترعى مئات المنتسبين إليها.