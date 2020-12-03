ثقافة حمص تحتفل باليوم الوطني للتشجيع على القراءة

حمص- البعث

فقرات فنية ثقافية متنوعة نسجها كل من شارك في الفعالية الثامنة لـ”اليوم الوطني للتشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة” تحت شعار “كتابي… نافذتي بلون وحرف” التي انطلقت من محافظة حمص أمس، هذا الشعار المبني على الإيمان بقدسية القراءة وأهميتها فقارئ اليوم هو قائد الغد.

تستمر النشاطات على ثماني محافظات تباعاً بحضور ملك ياسين مديرة مديرية ثقافة الطفل بوزارة الثقافة، وذلك من خلال الحفل المركزي الذي أقامه قسم الأطفال واليافعين في ثقافة حمص.

أول العروض التي قدمت كانت بإشراف “فريق مهارات الحياة” التابع لمديرية الثقافة، إذ بدأ الحفل بفقرة غنائية حول أهمية الكتاب أدّاها أطفال مدرسة الوليدية بطريقة مشوقة بإشراف فريق شباب التطوعي الذي أدى أيضاً بدوره فقرة تمثيلية بعنوان (شهرزاد وشهريار) نالت إعجاب الجميع تحدثت عن القراءة وتأثيرها عبر توالي الأزمان من أيام حكايات ألف ليلة وليلة.

كما أطلق فريق الشباب التطوعي بمناسبة “يوم القراءة” مبادرة جديدة بعنوان /بنك الكتاب/ والتي تهدف إلى تحفيز الأطفال على إرسال الفائض من كتبهم وقصصهم ليتم تجميعها ضمن مكتبة بحيث تكون متاحة للتداول من قبل من هم بحاجة إليها من الأطفال الآخرين. أعقب ذلك مناظرة شعرية شاركت فيها مجموعة من اليافعات من مدرسة بدر حرفوش تؤكد على التمكن التام من لغة الضاد لدى أبنائنا.

هذا إلى جانب المعرض الذي ضم مجموعة لوحات عبرت عن أهمية القراءة في نشر المعرفة والثقافة ونبذ الجهل والأمية بإشراف الأستاذ يوشع الخضر. واختتمت الاحتفالية بمشاركة لافتة للقراءة والشعر من قبل أطفالنا الصغار وهي المشاركة التي كانت بإشراف “فريق لنقرأ معاً”.