رئيس غرفة تجارة حلب…يفرد معوقات “البزنس” ويطالب بآليات مناسبة وعادلة لرفد الخزينة

حلب – معن الغادري

قدم محمد عامر حموي النائب الأول لرئيس غرف التجارة في سورية رئيس غرفة تجارة حلب مذكرة خلال انعقاد اجتماع اتحاد غرف التجارة استعرض خلالها ما يواجه القطاع الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري من صعوبات ومعوقات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تفعيل هذا القطاع وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتخفيف من حدة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

وفي حديثه للبعث أوضح الحموي أن رجال الأعمال والتجار معنيون أكثر من غيرهم في رفد الخزينة بالإيرادات ودفع الضرائب، ولكن لا بد من سن وتحديث القوانين والتشريعات الناظمة وفق صيغ قانونية واضحة غير ملتسبة قد تؤدي إلى أذى شريحة واسعة من التجار، مشيراً إلى أن التهرب الضريبي يشكل مخالفة صريحة للقانون وهو ناتج عن عمل تجاري مشروع وخاضع لقوانين وزارة المالية وغراماتها ولا يجوز إدراجها تحت أي قانون آخر وهذا يختلف عن غسيل الأموال الذي ينتج أموالاً غير نظيفة مشكوك بمصدرها.

وبالتالي خضوع أي تاجر أو صناعي لقانون غسيل الأموال يؤدي إلى أضرار مهنية وتجارية وتشويه لسمعة التاجر وذويه، وتتيح لاحقاً إدراج اسمه للانتربول ويكبح إعادة رؤوس الأموال إلى الداخل، وهو ما يجب أن يكون مدخلاً للبحث عن آلية مناسبة وعادلة لرفد الخزينة ضمن إطار التعاون الحقيقي والبنّاء بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة.

وبما يخص العلاقة مع مديرية الجمارك وآليات مكافحة التهريب: طالب الحموي بمنع الضابطة الجمركية من دخول المدينة تماشياً مع تعليمات الإدارة العامة وإدارة الضابطة الجمركية. وأن يكون هناك تعاون مع غرفة التجارة في حال التدقيق أو التحقق من وجود مواد مهربة في المستودعات أو المراكز التجارية، وذلك تفادياً لأي خطأ أو تقدير في صحة البيانات وأن يكون التقدير لقيمة البضائع منطقياً وحقيقياً بمساعدة ذوي الخبرة من التجار، وأن يتم حصر معالجة المخالفات الجمركية في موقع عمل التاجر ضمن محافظته وعدم اقتياده هو أو بضاعته إلى المديرية العامة في دمشق ويكون ذلك من خلال التنسيق بين مديرية مكافحة التهريب ومديريات الجمارك في كل محافظة.

وحول مدى توفر السلع والبضائع في الأسواق أكد الحموي أن جميع السلع متوفرة بشكل كامل إن كان استيراداً نظامياً أو بطريقة غير مشروعة، وهنا لا بد من النظر بالقائمة السلبية والسماح باستيراد السلع والمنتجات الضرورية مع رفع قيمة رسومها الجمركية بطريقة مدروسة ومناسبة لأسواقنا، وأن يتم البحث سريعاً عن ( قوننة ) إدخال البضائع عبر المعابر بإدخال بياناتها إلى المنافذ الجمركية أصولاً بما يؤدي إلى رفد الخزينة العامة بإيرادات جيدة ويؤمن انسياب البضائع بشكل قانوني ومريح للتاجر والمواطن على حد سواء وضمان جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات النظامية.

واقترح رئيس غرفة تجارة حلب السماح بتنفيذ مضمون الإجازات الممنوحة قبل صدور قرار المنع لبعض السلع وإدخال البضائع التي ما زالت في طريقها إلى المرفأ، لأن منع إدخالها يسبب خسائر فادحة للمستوردين الذين دفعوا قيمة البضاعة أو جزءاً منها، عدا عن العناء الذي يتكبدونه لتأمين وصول هذه البضائع من خلال الالتفاف على الحصار الاقتصادي المفروض، و إعطائهم مهلة مناسبة لتنفيذ إجازاتهم الممنوحة وتخليصها أصولاً.

وحول الجدل القائم بما يخص القانون رقم /8/ لعام 2020 أوصى الحموي ضمن مذكرته بإعادة دراسة القانون وتعديل الفقرة ( هـ ) من المادة رقم /5/ والمادة رقم /7/ الخاص بغرف التجارة واللتين تتعلقان بتسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن هذا الإجراء لا يرفد الخزينة وقد تم الالتفاف عليه بتسجيل الأقرباء بدلاً عن العمال وهو ما أفرغ القرار من مضمونه، وبالتالي تسبب بإلحاق الضرر بشريحة كبيرة من التجار وبغرف التجارة، وأدى بالنتيجة إلى انخفاض كبير بالتسجيل والإيرادات مقارنة مع الأعوام السابقة قبل صدور هذا القانون.

ويذكر رئيس غرفة تجارة حلب في هذا الصدد أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت قد أصدرت القرار رقم 3963/1638/10 تاريخ 17/5/2017 بإلزام كل المستوردين بتسجيل عاملين لدى التأمينات الاجتماعية ، وهو الحل الأنسب برأيه في مسألة تحديد العمالة الحقيقية وليست الوهمية.