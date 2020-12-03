روسيا تدعو إلى تكثيف الجهود لحل الأزمة في سورية

دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف المشاركة في صيغة أستانا إلى تكثيف الجهود لحل الأزمة في سورية وتشجيع الحوار السوري السوري.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة في إفادة صحفية اليوم في موسكو: “نعتبر مواصلة عمل لجنة مناقشة الدستور دليلاً على فعالية الجهود المشتركة التي بذلتها الدول المشاركة في صيغة أستانا لحل الأزمة في سورية”، معربة عن الأمل بأن “يتمكن السوريون من التحرك قدماً للأمام في مناقشة الدستور لأن ذلك سيلبي مهام التوصل إلى استقرار نهائي ومستدام وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي”.

من جهة ثانية قالت زاخاروفا: “إن تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب مستمر”، موضحة أن “اتفاق وقف الأعمال القتالية مستمر في معظم الأراضي السورية وفي الوقت نفسه لا يزال الوضع في منطقة إدلب متوتراً”.