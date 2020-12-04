أنشطة وفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة بحماة

حماة- حسان المحمد

بمناسية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أقام معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية بحماة أنشطة وفعاليات شملت عدة فقرات ترفيهية وفنية وتمثيلية قدّمها عدد من الأطفال جسدت إبداعهم وطاقاتهم. وشارك محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي طلاب المعهد من ذوي الإعاقة يومهم العالمي، مؤكداً على ضرورة العناية بهم وتقديم الخدمات اللازمة لتأهيلهم وتنمية مواهبهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع، مشيراً إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصه جزء أساسي من أبناء المجتمع وأثبتوا من خلال هذه الفعالية تميزهم وإبداعهم.