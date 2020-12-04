إثارة منتظرة في دوري سلة السيدات

تشهد مباريات الأسبوع الخامس من دوري سلة السيدات لأندية الدرجة الأولى التي تقام اليوم تكافؤاً كبيراً، حيث ستقام أولى المباريات الساعة الخامسة مساء وتجمع الحرية مع ضيفه الساحل على أرض صالة الأسد في حلب، المباراة تحمل شعار التوازن لأن الفريقين لم يحققا سوى فوز وحيد، خبرة الحرية أفضل من الضيوف الذين لم يقدموا الأداء المأمول منهم حتى الآن، وفي الصالة نفسها تلعب سيدات الاتحاد مع تشرين الساعة السابعة مساء، فكلا الفريقين حقق انتصارين هذا الموسم، ناعمات الاتحاد يسعين لتقديم مباراة تليق بهن، لكن في الوقت نفسه يواجهن ناعمات تشرين اللواتي قدّمن أداء مميزاً في المباريات الأربع التي لعبنها ولا يردن الخروج بخسارة قد تبعدهن عن المنافسة.

صالة نادي الجلاء في حلب ستشهد لقاء طابقياً بين قاسيون ومضيفه العروبة الساعة الخامسة مساء، لأن المباراة تصبّ بمصلحة الضيف (قاسيون) الذي حقق فوزين، أما العروبة فحقق فوزاً مقابل خسارتين ويسعى لتحقيق فوز غالٍ على فريق يضمّ نخبة لاعبات الدوري.

آخر وأقوى لقاءات الأسبوع يجمع الجلاء بضيفه الوحدة، وتسعى صاحبات الأرض هذا الموسم لاستعادة اللقب الذي غاب عنهن لسنوات عدة، ولأجل ذلك قام النادي بعدة صفقات مميزة، وحتى الآن نجح بتحقيق ثلاثة انتصارات دون أن يتعرّض لأية خسارة، ولن يفرّط بالمباراة حتى لو كان ضيفه الوحدة صاحب الألقاب الذي لم يعلن عن نفسه هذا الموسم وحقق فوزاً ومني بخسارة.

عماد درويش