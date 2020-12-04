ارتفاع البطالة في إسبانيا بسبب قيود كورونا

أظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الإسبانية، أول أمس (الأربعاء) ارتفاع البطالة في شهر تشرين الثاني للشهر الثاني على التوالي، وسط فرض قيود جديدة لاحتواء جائحة كورونا.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ25269 عن الشهر السابق، عندما قفز العدد إلى 49558. بينما بلغ عدد العاطلين المسجّلين 3.85 ملايين. وارتفع عدد العاطلين، على أساس معدّل موسمياً، بمقدار 1758 في تشرين الثاني.

وزادت البطالة في صفوف الشباب، دون 25 عاماً، في تشرين الثاني بـ3733 أو بنسبة 1.03% عن الشهر السابق.