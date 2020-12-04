ديربي العاصمة أبرز مواجهات الجولة السادسة للدوري الممتاز

دمشق – البعث

تقام اليوم وغداً مباريات الجولة السادسة من الدوري الكروي الممتاز، والتي سيكون لقاء ديربي دمشق بين الوحدة والجيش أبرزها، فعلى أرض ملعب الجلاء في دمشق يستقبل الجيش (الخامس 10 نقاط) جاره الوحدة (الثالث 11 نقطة) في قمة واعدة بالكثير من الإثارة بالتشويق لعدة اعتبارات أهمها تقارب مستوى الفريقين وحساسية لقاءات الجيران.

الجيش وبعد تعرضه لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام حطين يدرك أن تعرضه لخسارة جديدة سيعني مزيداً من الابتعاد عن مراكز الصدارة، فيما يبحث الوحدة عن الاستمرار في رتمه التصاعدي ونتائجه الإيجابية التي كانت آخرها الفوز على حامل اللقب تشرين والتي جعلت الآمال البرتقالية كبيرة بالمنافسة على البطولة.

وفي حمص وعلى أرض ملعب الباسل يستقبل الكرامة (المتصدّر 13 نقطة) ضيفه الساحل (الثاني عشر بنقطتين) في مباراة تبدو سهلة نظرياً على أصحاب الأرض الذين قدّموا حتى الآن مستوى مميزاً توّج بنتائج رائعة تحت قيادة المدرب أحمد عزام الذي عرف كيف يوظف إمكانيات لاعبيه.

تشرين (الوصيف 12 نقطة) وعلى ملعب الباسل في اللاذقية يأمل باستعادة التوازن في مواجهة الشرطة (التاسع بست نقاط) والذي لا يمكن التكهن بمستواه في ظل التذبذب الذي يعيشه، وعلى أرض ملعب البعث في جبلة يستقبل أبناء المدينة فريق الوثبة رابع الترتيب (10 نقاط) في مباراة متكافئة للغاية في ظل الحالة الجيدة للفريقين ورغبة كل منهما في تحسين مركزه، والاقتراب من الفرق المنافسة وخاصة جبلة الذي يحتل المركز السابع بثمانية نقاط.

ملعب الحمدانية في حلب سيكون على موعد مع مواجهة كلاسيكية تجمع الاتحاد المتعثر (الثالث عشر بنقطة وحيدة) بضيفه حطين (السادس بتسع نقاط)، ورغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين إلا أن رغبة الاتحاد بمصالحة جماهيره ستعطي المباراة أجواء تنافسية.

الطليعة (الثامن بسبع نقاط) سيكون أمام مهمة سهلة عندما يستقبل الفتوة صاحب المركز الأخير في ضوء المشكلات الفنية الكبيرة التي يعيشها أزرق الدير رغم تغيير الجهاز الفني.

المباراة الأخيرة في هذه الجولة ستقام غداً السبت على ملعب الجلاء في دمشق وتجمع الحرجلة صاحب المركز العاشر بأربع نقاط بضيفه الحرية (الحادي عشر بنقطتين) في لقاء متشابه الهدف بين الفريقين وهو الابتعاد عن مراكز الهبوط.