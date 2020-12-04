رحيل الفنان التشكيلي والخطاط عبد الوارث طرون

حمص– البعث

نعى اتحاد الفنانين التشكيليين في حمص أمس الفنان التشكيلي والخطاط عبد الوارث طرون الذي يعدّ واحداً من الخطاطين المتميزين الذين برزوا في مجال الخط العربي.

بدأ اهتمامه بفن الخط منذ سنوات دراسته الأولى عندما أخذ يقدّم بعض الأعمال والخطوط وتصميم وتنفيذ مجلة الحائط، وكتابة بعض الإرشادات التربوية على لوحات تعلق لتزيين جدران المدرسة، وبعدها اكتسب شهرة واسعة وأصبح ينفذ لوحات إعلانية للمحلات وعُرف حينها بخطاط الحيّ، تقدم بعد ذلك تدريجياً، وفي عام 1975 انتسب إلى مركز الفنون التشكيلية بحمص «صبحي شعيب الآن» لمدة أربع دورات اكتسب خلالها مهارة وخبرة لا بأس بها في مجال الرسم والنحت والحفر أهلّته لدخول «كلية الفنون الجميلة» عام 1980، وخلال دراسته الجامعية عمل في مجال الخط في المطابع، تعلّم بعدها فن الحفر على الرخام وعمل في المؤسسة العربية للإعلان «إعلانات طرقية» ورسم بعض الرسوم للأطفال في مجلة «الطليعي».

تدرّب على فن الخط مستفيداً من كراس قواعد الخط العربي للخطاط المعروف «هاشم محمد البغدادي». حيث ازدادت مهارته وخبرته بالتقنيات المتعلقة بفن «الكتابة بالدهان واستخداماته» درّس مادة الخط العربي في مركز الثقافة الشعبية عام 1981 وقام بتجديد لوحة أثرية بخط الخطاط الراحل هادي زين العابدين أعاد كتابتها بالخط نفسه، إضافة إلى كتابة العديد من الآيات القرآنية والزخارف.



يُذكر أن الخطاط عبد الوارث طرون من مواليد حمص 1961 خريج كلية الفنون الجميلة بدمشق 1985 قسم الحفرغرافيك ومدرّس في معهد إعداد المدرسين منذ عام 2004 قسم الرسم.