الصبورة عطشى والحلول غير متوفرة!

سلمية – ذكاء أسعد

أكد الدكتور المهندس مطيع عبشي مدير المياه في حماة أن انقطاع الكهرباء وقلّة توريدات مادة المازوت هما المسبّب الأساسي لمشكلة مياه الشرب في ناحية الصبورة، ذلك أن محطة تحلية المياه الوحيدة المتوفرة في البلدة تعمل على الكهرباء، وفي حال انقطاعها تعمل على محركات الديزل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المازوت وهي غير متوفرة، ولايوجد بالوقت الراهن حلول لهذه المشكلة. وأضاف عبشي لـ”البعث” أنه لايوجد اعتمادات في وزارة الموارد المائية لتجهيز آبار جديدة في البلدة.

يُذكر أن المياه تصل للأهالي كل عشرة أيام حوالي عشرين دقيقة فقط، ما يضطرهم لشراء المياه من الصهاريج المتجولة وبأسعار لاتناسب الدخل المحدود أصلاً، ما يشكل بالمحصلة عبئاً معيشياً إضافياً، كما لابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن مشكلة مياه الشرب في البلدة تعود لأكثر من عشر سنوات، وخلال هذه المدة يسمع الأهالي عن حلول تدرس ومشاريع تُطرح!!.