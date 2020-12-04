مبيعات “الكيميائية” تقارب 15 مليار ليرة واستعدادات لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

دمشق – ريم ربيع

مع اشتداد الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا وزيادة الطلب على المعقمات والمنظفات والأدوية المحدّدة في البروتوكول العلاجي، وجّه مجلس الوزراء مؤسسة الصناعات الكيميائية لتأمين مخزون كافٍ من المواد الوقائية لمكافحة الفيروس، حيث بيّن مدير المؤسسة د. أسامة أبو فخر أنه تم توجيه شركة تاميكو لزيادة الطاقات الإنتاجية والعمل لوردية إضافية، وتم تأمين السلف المالية الكافية لتأمين جميع مستلزمات الإنتاج للشركة العامة للمنظفات (سار)، كاشفاً عن الاجتماع مع المؤسسة السورية للتجارة وتوقيع محضر اتفاق لتزويدها بكامل الكميات اللازمة من المنظفات، مع الاستمرار بتأمين كامل احتياجات وزارة التربية وإدارة الخدمات الطبية من المواد المعقّمة.

وحول تسعير المنتجات في ظل التقلبات اليومية لأسعار مدخلات الإنتاج، أوضح أبو فخر لـ”البعث” أن التسعير يتم على أساس شراء المواد الأولية، ولا تتغير الأسعار حتى نفاد الكمية، مؤكداً ثبات التسعيرة بحيث يكون القطاع الحكومي ضابطاً لأسعار الأسواق المحلية، فهامش الربح للقطاع العام بسيط وليس كالقطاع الخاص الذي تطلب شركاته (كالإسمنت والدهانات وغيرها) وتترقب أي زيادة لدى العام لتتبعها بزيادات مضاعفة.

من جهة أخرى كشفت بيانات المؤسسة عن إنتاج قارب 16 مليار ليرة حتى نهاية شهر تشرين الأول، مقابل 15.152 مليار ليرة وفق الخطة الإنتاجية أي بنسبة تنفيذ 104%، وسجّلت الشركة الطبية العربية أعلى قيمة إنتاج تجاوزت 6.3 مليارات ليرة، تلاها الشركة العامة لصناعة الأحذية 3.6 مليارات ليرة، بينما سجل الإنتاج لمثل هذه الفترة في العام الماضي 8.175 مليارات ليرة أي أن معدل التطور هذا العام بلغ 193%.

وبلغت قيمة المبيعات الفعلية لغاية تشرين الأول 14.8 مليار ليرة، بينما خُطط لمبيعات تقارب 15.1 مليار ليرة، وبذلك تكون نسبة التنفيذ 98%، وبمعدل تطوّر 172% عن العام الماضي، حيث بلغت قيمة المبيعات في تاميكو 6.1 مليارات ليرة، و3.2 مليارات ليرة في الشركة العامة للدهانات و2.9 مليار في شركة صناعة الأحذية و713 مليون ليرة في الشركة العامة للمنظفات.

وحول خطوط الإنتاج الجديدة أو المطوّرة خلال العام، بيّن تقرير المؤسسة أنه تمت إضافة ثلاث آلات جديدة للدخول بالعمليات الإنتاجية في تاميكو: الأولى آلة تغليف بقيمة 151 مليون ليرة، والثانية آلة أقراص بقيمة 119.5 مليون ليرة، والثالثة آلة أملاح بقيمة 47 مليون ليرة، كما تم البدء بإنتاج جل معقم بكميات جيدة وبعبوة سعة 100 مل، وبالأمس افتُتح خط الشراب السائل بطاقة 1.5 مليون عبوة سنوياً، فضلاً عن إعطاء أمر المباشرة لتنفيذ خط إنتاج المراهم الطبية بقيمة 88 مليون ليرة، والبدء بإنجاز السور الخاص بمشروع الأدوية البشرية في المنطقة الصناعية في أم الزيتون في السويداء عن طريق وزارة الأشغال/ الشركة العامة للبناء والتعمير، لأن المشروع والموازنة المتعلقة به محولة لمصلحتها.

وهنا تشير المؤسسة إلى التأخر بعملية التنفيذ وإلى ضرورة التوسط من الوزارة لتسريع الخُطا من وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ونظراً لأهمية صناعة البريفورم، من المخطط البدء بتنفيذ معمل جديد لإنتاجه، وتم إدراجه في اعتماد جزئي في خطة الشركة الأهلية للمنتجات البلاستيكية والمطاطية لعام 2020، وذلك لما يمكن أن يقدّمه من جدوى اقتصادية وللاستفادة من المباني الممكن ترميمها في معمل الشركة المتضرر، حيث وافقت هيئة التخطيط والتعاون الدولي عليه، ورُفع الكتاب إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للموافقة البيئية، بينما يجري حالياً التنسيق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية للتوصل لصيغة مشاركة مناسبة.

أما في الشركة العامة للمنظفات /سار/ فقد تم تركيب خط جديد لإنتاج الصابون الطبي، إلى جانب إنتاج معقمات لحاجة السوق المحلية، وفي الشركة العامة لصناعة الأحذية تم توريد آلتين وجارٍ توريد ست آلات جديدة أيضاً، من جهة أخرى تم التثبيت على آلة حقن 300 غرام في شركة بلاستيك حلب بقيمة 8 ملايين ليرة.

وبخصوص مشروع صهر البازلت وبعد دراسة مجموعة عروض، منها عرض ورد من شركة (NEYA INVESTMENTS LTD) الروسية ضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون التجاري الموقع بتاريخ 14/12/2018، توضح المؤسسة أن العرض قيد المتابعة والمشروع مدرج ضمن مشاريع التشاركية.