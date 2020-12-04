وفاة طفل في مخيم الهول الذي تسيطر عليه قسد العميلة جراء نقص الرعاية الصحية

تواصلت الهجمات ضد ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق الجزيرة السورية حيث قتل أحد مسلحيها جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين جنوب مدينة الحسكة.

وقالت مصادر محلية إن “مجهولين استهدفوا الجمعة أحد مسلحي ميليشيا “قسد” أثناء مروره على الطريق الخرافي جنوب مدينة الحسكة بإطلاق الرصاص الحي عليه بشكل مباشر ما أدى إلى مقتله على الفور”.

في سياق متصل توفي طفل جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول للاجئين شرق الحسكة الذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” آلاف العائلات في ظروف مأساوية ونقص الخدمات والرعاية الصحية.

وقالت مصادر محلية إن “طفلاً توفي في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي جراء نقص الرعاية الصحية داخل المخيم الذي تديره ميليشيا (قسد) وقوات الاحتلال الأمريكي