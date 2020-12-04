اتحاد غرف السياحة ينتخب مجلس إدارته

حلب – معن الغادري:

بدأت في حلب أعمال الدورة الرابعة لاتحاد غرف السياحة السورية، وذلك في فندق شهباء الشام بحضور وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله، وأمين فرع الحزب بحلب أحمد منصور، ومحافظ حلب حسين دياب ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية الدكتور محمد خضور.

وبين وزير السياحة أهمية حلب التي خصها قائد الوطن لتكون مقراً لاتحاد غرف السياحة السورية من خلال القانون 65 لعام 2020، كونها العاصمة الاقتصادية ومكانتها التاريخية والثقافية والسياحية، مبيناً الأضرار الكبيرة التي تعرض لها القطاع السياحي نتيجة الأعمال الإرهابية، وأوضح أن اتحاد غرف السياحة السورية يعكس صورة مشرقة لجهة تطوير القطاع السياحي والمساهمة الفاعلة في تمتين روائز الاقتصاد الوطني وذلك بالتعاون والتشاركية مع مختلف القطاعات، لافتاً إلى حجم التحديات التي واجهت ومازالت تواجه سورية، مبيناً أهمية التضحيات والبطولات التي سطرها الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

من جانبه استعرض رئيس اتحاد غرف السياحة السورية الأعمال التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية للنهوض بالسياحة التي تضررت جراء الإرهاب، مبيناً أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة للنهوض بالواقع الاقتصادي والسياحي.

وعقب ذلك انطلقت أعمال الجلسة الانتخابية لتشكيل مجلس إدارة جديد لاتحاد غرف السياحة السورية.‏