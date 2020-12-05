110 ملايين ليرة لإعادة تأهيل طرق خدمية بحمص

حمص- عادل الأحمد

انتهت دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية بحمص من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق تلكلخ- تل سارين- أبو المشاعيب- ادلين- الشبرونية- الحدود اللبنانية (مرحلة أولى) بموجب العقد 65 لعام 2020. وبلغت قيمة الكشف 60 مليون ل.س، حيث يخدم المشروع مدينة تلكلخ وكل القرى الواقعة على الطريق الواصل إلى الحدود اللبنانية مروراً بتل سارين وأبو المشاعيب وأدلين والشبرونية، ويأتي ضمن خطة المديرية لصيانة وإعادة تأهيل الطرق المحلية في المحافظة وضمان جاهزيتها قبل حلول فصل الشتاء. وانتهت دائرة الطرق أيضاً من أعمال الزفت في مشروع تعبيد وتزفيت طريق فاحل النملية- ضهر القصير.

وبيّن المهندس سفير سايس المشرف على تنفيذ المشروع أن المباشرة بدأت بتاريخ 12/11/2020، والكلفة العقدية للمشروع حوالي 55 مليوناً، ويصل هذا الطريق قرية فاحل بطريق ضهر القصير ومدة المشروع 140 يوماً، ويتمّ العمل حالياً على بعض الأعمال البيتونية على الطريق.