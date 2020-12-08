بمساندة أمريكية.. ميليشيا “قسد” تختطف ستة مدنيين في ريف الحسكة

اختطفت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين في قريتي الفكة والطائف بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من ريف الحسكة الجنوبي أن مسلحين من ميليشيا قسد حاصروا قرية الفكة بمساندة مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وداهموا منزلاً في القرية واختطفوا 5 مدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة مسلحة من ميليشيا قسد بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي اختطفت بعد مداهمتها منزلاً في قرية الطائف جنوب بلدة تل حميس أحد المدنيين.

وأقدمت ميليشيا قسد خدمة لأجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة وعلى مدى الأسابيع الأخيرة على تنفيذ عمليات مداهمة لقرى وبلدات في أرياف الحسكة ودير الزور والرقة واختطفت عشرات الشبان من أبنائها لاقتيادهم إلى جهات مجهولة.

في سياق متصل، أفادت مصادر أهلية في الحسكة بأن دوريات مسلحة من ميليشيا (قسد) استولت اليوم بالقوة على 8 منازل في حي المشيرفة وطردت سكانها منها، معظمهم أطفال ونساء وعجائز، ورمت أثاثهم في الشارع.

وبينت المصادر أن مسلحي (قسد) اختطفوا خلال ذلك 5 شبان حاولوا الاعتراض على هذه الجريمة مشيرة إلى أن المنازل تعود ملكيتها للأهالي منذ عام 1959 والاستيلاء عليها جاء لاستخدامها كنقاط ومقرات عسكرية تعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي.

وتأتى هذه الانتهاكات في سياق استكمال ميليشيا (قسد) الاستيلاء بالقوة على الأبنية الحكومية والمساكن الخاصة في مواقع انتشار قوات الاحتلال الأمريكي على الطرف الجنوبي لحي غويران حيث استولت في تشرين الأول الماضي على مساكن الشرطة في الحي ذاته وقبل ذلك على مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وعدد كبير من البلديات وقامت بطرد العاملين من تلك المقرات الحكومية والمنازل والأبنية العائدة للمدنيين.

يأتي ذلك فيما اعتدى مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بالقذائف والأسلحة الرشاشة على قرى في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين استهدفوا بالقذائف والأسلحة الرشاشة منازل المواطنين في قرى محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والبنى التحتية.