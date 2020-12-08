فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية يعقد مجلسه السنوي

اللاذقية – مروان حويجة:

ناقش المجلس السنوي لفرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية خلال اجتماعه اليوم تحت شعار “بالتعاون والعمل نحقق الأمل” في دار الأسد للثقافة باللاذقية واقع العمل الطليعي والتربوي ومقترحات إغناء الأنشطة والبرامج والفعاليات بما يعزز دور المنظمة في إعداد وبناء الأطفال.

الرفيق هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب أكد أهمية دور المنظمة في بناء الإنسان الناجح الذي يمثّل القدوة والإنموذج الأفضل بالمجتمع والملتزم بالوطن وقضايا الوطن، وشدد على ضرورة مواصلة العمل واستثمار الإمكانات المتاحة لمواجهة كل الظروف وتخطي العقبات والحفاظ على هذه الأمانة التي أودعها القائد المؤسس حافظ الأسد بين أيدي الرفاق الطليعيين والمعلمين التربويين.

بدوره الرفيق مصطفى جيلو عضو قيادة منظمة طلائع البعث – رئيس مكتب التنظيم والإعداد عرض لخطة عمل المنظمة في المراحل القادمة، ونوّه بأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية على متابعة كافة الأنشطة الطليعية التي تساهم في إعادة بناء الطفل من خلال غرس القيم التربوية والمثالية في نفوس الطليعيين وتنشئتهم بشكل علمي وحضاري.

من جهتها الرفيقة سامية صنين أمين فرع الطلائع في اللاذقية ركّزت على دور المنظمة في رعاية وتربية الأطفال والعمل على تنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم وميولهم عن طريق ممارسة الأنشطة اللاصفية، لافته إلى أن المنظمة تحمل على مسؤولياتها النهوض بهذا الجيل إلى الأفضل والعمل على تطبيق هذا الشعار قولاً وفعلاً .

وألقت الرفيقة الطليعية سارة حبيب ابنة الشهيد عزت حبيب قصيدة عبّرت فيها عن الفخر والاعتزاز بالانتماء الى منظمة طلائع البعث وحيّت الوطن الغالي سورية الحبيبة والقائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد.

ومن ثمّ جرى عرض برومو للنشاطات الطليعية لعام 2020 و بعد ذلك قدم الرفاق الطليعيون والرفاق المشرفون عدداً من المداخلات والمقترحات الغنيّة التي تهدف إلى تطوير خطة عمل المنظمة.