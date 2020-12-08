قمة الكامب نو بين اليوفي والبارسا تخطف أضواء الجولة السادسة من دوري الأبطال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة صافرة البداية لمباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال التي ستقام اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، حيث مازالت بعض الفرق العريقة في البطولة تلهث وراء بطاقة التأهل على غير عادتها في العقد الأخير، كحال فريق ريال مدريد الاسباني الذي يحتاج إلى الفوز على متصدر المجموعة الثانية بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لضمان تأهله، أما تعادله فيعني انتظاره نتائج مباراة الانتر الايطالي متذيّل المجموعة، وشاختار دونيتسك الأوكراني صاحب الوصافة بفارق الأهداف عن الريال.

الحال نفسه تقريباً ينطبق على وصيف النسخة السابقة باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يلاقي رابع المجموعة الثامنة اسطنبول باشاكشهر التركي في مباراة التعادل فيها قد يخرجه من المسابقة، فهو يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل بعيداً عن نتيجة لقاء لايبزيغ الألماني ثاني المجموعة الذي يواجه مانشستر يونايتد المتصدر.

أما أهم مباريات هذه الجولة فرغم أن طرفيها قد ضمنا تأهلهما عن المجموعة السابعة، إلا أن وجود أفضل لاعبين في العالم على مدى السنوات الأخيرة، وتجدد الصراع بينهما، يجعلان من موقعة برشلونة الاسباني ويوفنتوس الايطالي المباراة الأبرز على الإطلاق في هذا الدور، خاصة أن مباراة الذهاب التي انتهت بفوز البارسا بهدفين نظيفين تغيّب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وبالحديث فقط عن دوري أبطال أوروبا، هناك خمس مواجهات سابقة جمعت رونالدو وميسي، موزعة بين نصف النهائي والمباراة النهائية للبطولة، وكان الفوز حليف ميسي في مبارتين، مقابل انتصار واحد لرونالدو، وهناك تعادلان، وأحرز الأرجنتيني 3 أهداف، بينما لم يسجل البرتغالي أي هدف.

يدخل يوفنتوس المباراة للثأر من هزيمته أمام برشلونة، وهو متحمس بفوز صعب في ديربي تورينو ضد جاره تورينو بهدفين لهدف، بينما يطمع الهولندي رونالدو كومان مدرب البارسا باستكمال مسيرته الرائعة بدوري الأبطال رغم التعثر والهزائم المتتالية في الدوري الاسباني، وآخرها في مباراة الجولة الماضية أمام الصاعد حديثاً قادش بهدفين لهدف، وكلنا نذكر سحق برشلونة لمضيفه فيرينكفاروس بثلاثية نظيفة بتشكيل من البدلاء والصاعدين في الجولة السابقة، والنتيجة نفسها كانت عنوان لقاء يوفنتوس وضيفه دينامو كييف.

الجدول الكامل

مباريات اليوم: زينيت- بوروسيا دورتموند، لاتسيو- كلوب بروج، 8 مساء، تشيلسي- كرانسودار، استاد رين- اشبيلية، برشلونة- يوفنتوس، دينامو كييف- فيرينكفاروس، سان جيرمان- اسطنبول باشاكشهر، لايبزيغ- مانشستر يونايتد، 10 مساء.

مباريات الغد: أياكس- أتلانتا، ميتلاند- ليفربول، بايرن ميونخ- لوكوموتيف موسكو، سالزبورغ- أتلتيكو مدريد، ريال مدريد- مونشنغلادباخ، انتر- شاختار دونيتسك، مانشستر سيتي- مارسيليا، أولمبياكوس بيرايوس- بورتو، 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– حصل برشلونة على المركز الأول في مجموعته في دوري أبطال أوروبا في 18 مناسبة، وهو رقم قياسي، علماً أن المرة الأخيرة التي فشل بها بالحصول على صدارة المجموعة جاء في موسم 2006-2007.

– يشارك يوفنتوس في مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية والعشرين في تاريخه، في حين أن هذه المشاركة في الموسم الحالي هي الثامنة له على التوالي.

– التقى برشلونة ويوفنتوس 16 مرة سابقاً في كافة المسابقات، فاز فيها البارسا في 8 مناسبات، وخسر 4 منها، وحسم التعادل 4 مباريات.

– تاريخياً كانت آخر مباراة بين ميسي ورونالدو (6 أيار 2018) بلقاء برشلونة والريال، وانتهى (2-2)، وسجل كل نجم هدفاً.

– رقمياً، هناك 35 مباراة في كل البطولات شهدت مواجهات بين رونالدو وميسي، كان الفوز لصالح الأرجنتيني في 16 لقاء، مقابل 10 انتصارات للبرتغالي، وهناك 9 حالات تعادل.