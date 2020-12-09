تقصير البلديات بالهدم.. وأهالي بيت سحم في خطر!

ريف دمشق- علي حسون

لم يعد تقصير المحافظة والوحدات الإدارية مقتصراً على تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين، بل عندما تتم إزالة مخالفة، تصر بلديات على الترهل والتقصير من خلال عدم إكمال العمل، وإبعاد الخطر عن المواطن، ويتساءل المواطنون: هل يعقل هدم جزء من المخالفات وختمها بالشمع الأحمر، والباقي يبقى مهدداً حياة المواطنين؟

التساؤل ورد من أهالي بيت سحم بريف دمشق الذين أوضحوا لـ “البعث” أن البلدية قامت بهدم بناء مخالف مؤلف من أربعة طوابق، هبط نصفها، والنصف الثاني بقي على حاله، مشيرين إلى أن البلدية ختمت بالشمع الأحمر، وتركوا الردم وما تبقى من البناء.

وبيّن الأهالي أنهم يراجعون البلدية في كل يوم ولا يأخذون إلا الوعود بأن البلدية ستزيل البناء وترحل الأتربة، ولكن لغاية الآن الوضع على حاله .

مكتب “البعث” تواصل مع رئيس بلدية بيت سحم رضوان شويكي الذي رمى الكرة فوراً في مرمى لجنة السلامة في المحافظة، وكأن الموضوع لا يعني البلدية، مشيراً إلى أن البلدية لا تستطيع التصرف أو القيام بأي إجراء إلا بحضور اللجنة كونها المسؤولة بهذا الموضوع .

وعاد رئيس البلدية يكرر الوعود، إذ وعد بالاتصال مع رئيس اللجنة في المحافظة ليشرح له مخاطر بقاء البناء كذلك.