روحاني: عودة أميركا للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات

رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني، يؤكد أن عودة أميركا للاتفاق النووي، ليست بحاجة إلى وقت ومفاوضات، بل هي بحاجة إلى توقيع فحسب. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، إن نشر أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة في نطنز، هو ضمن خطوات إيران المعلنة لخفض مستوى الالتزام بالاتفاق النووي.

“متى ما نفذت مجموعة “5+1” أو “4+1″ كل التزاماتها، نعود نحن أيضاً إلى جميع التزاماتنا”. وأكد أنه “كي نعود للماضي ليس هنالك من حاجة للوقت بل إلى الإرادة”.

وأضاف روحاني متسائلاً “كيف كُسِرَت قدم الاتفاق النووي؟ ذلك الشخص (ترامب) المتاجر وضحل التعليم، شخبط على ورقة وقال خرجت من الاتفاق النووي”. وتابع قائلاً “حسناً… الآن فليجيء التالي (بايدن)، ويأتي بورقة ويوقع عليها”، مؤكداً أن العودة إلى الاتفاق والالتزام بالتعهدات لا يحتاج إلى عنصر الوقت بل يتطلب الإرادة.

وأضاف “لنعد ومجموعة 1+5 إلى الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتنا؛ لسنا بحاجة إلى أميركا وإذا عادت أميركا نحن لا نعود”.

في الأثناء جددت روسيا دعوتها الولايات المتحدة إلى العودة للالتزام غير المشروط بالاتفاق النووي الموقع مع إيران.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله للصحفيين إن مراجعة عميقة لنهج الولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي وموضوع الأمن في منطقة الخليج طال انتظارها… والخطوة الأولى التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها حسب قناعتنا هي عودتها السريعة وغير المشروطة والتنفيذ الكامل لبنود خطة الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

كما طالب ريابكوف إن روسيا تأمل أن يكون من الممكن العام المقبل تحقيق تطبيع نسبي في أنشطة قطاع النفط الإيراني.

وفي تعليقه على خطط إيران لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 2.3 مليون برميل، قال ريابكوف للصحفيين لنأمل أن يتم التطبيع في هذا المجال العام المقبل، على الأقل نسبياً.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه يجب على الولايات المتحدة “رفع العقوبات غير القانونية التي تعيق الأداء الطبيعي لقطاع النفط الإيراني، وبشكل عام قطاع الطاقة بأكمله في البلاد”.وأضاف المسؤول الروسي “لا نرى بعد بوادر على استعداد واشنطن للتحرك في هذا الاتجاه”