مقتل مسلح من قسد وانفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لها في ريف دير الزور

قتل مسلح وأصيب آخرون من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجمات شنها مجهولون على مواقعهم وتحركاتهم في ريف دير الزور الشرقي. وقالت مصادر محلية قولها: إن مسلحاً من ميليشيا قسد قتل جراء هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة على تحرك للميليشيا في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

ولفتت المصادر إلى انفجار عبوة ناسفة بإحدى آليات ميليشيا (قسد) العسكرية في بلدة الباغوز شرق دير الزور أسفر عن وقوع إصابات بين مسلحي الميليشيا وأضرار كبيرة بالسيارة.

في سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالقذائف على قرية العبوش ومحيط ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها قوات الاحتلال لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي والإرهابيين المتحصنين تحت حمايتها قرب الحدود التركية شنوا عدوانا بقذائف هاون على قرية العبوش ومحيط بلدة أبو راسين إلى الشرق من مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وبينت المصادر أن القصف تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالة من الذعر والخوف بينهم.

واستهدف مرتزقة الاحتلال التركى من الإرهابيين أمس بالقذائف والأسلحة الرشاشة منازل المواطنين في قرى محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والبنى التحتية.