نظام أردوغان يلاحق معارضيه في كوريا الجنوبية .. والتهمة جاهزة

لا يكتفي رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بملاحقة خصومه السياسيين داخل تركيا وتلفيق التهم لهم سواء بالانتماء لجماعة غولن المتهمة بالانقلاب المزعةم 2016 أو بقضايا أخرى تتعلق بعائلة أردوغان ومشاريعه الإرهابية في سورية وليبيا وأذربيجان، وفي السياق كشفت وثيقة نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي أن مطاردة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضيه توسعت لتشمل شرق آسيا مشيرة إلى توجيه اتهامات لأتراك يعيشون في كوريا الجنوبية.

وأكدت الوثيقة أن المدعي العام التابع للنظام التركي آدم أكينجي وجه لائحة اتهام لمواطنين أتراك يعيشون في كوريا الجنوبية تتضمن تهماً إرهابية مشكوكاً فيها استندت إلى ملفات تجسس تم إنشاؤها في السفارة التركية في سيئول بين عامي 2016 و2018.

وتشير الوثيقة إلى أن الدبلوماسيين الأتراك جمعوا معلومات عن معارضي أردوغان الذين يعتقد أنهم على صلة بالداعية التركي فتح الله غولن حيث تم نقلها من كوريا الجنوبية إلى مقر وزارة الخارجية في أنقرة واستخدمها المدعي العام في لائحة اتهام بالإرهاب ضد 17 تركياً كانوا يعيشون هناك.

وأوضح موقع نورديك مونيتور أن دبلوماسيين أتراكاً تجسسوا بشكل منهجي على منتقدي أردوغان وجمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج ونقلوها إلى المقر الرئيسي بمساعدة الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية كما نسق مبعوثو أردوغان المعلومات المحلية للعمليات الاستخباراتية التي نفذتها وكالة المخابرات التركية على أراض أجنبية لاختطاف مواطنين أتراك.

وأكد موقع نورديك مونيتور سابقاً أن عمليات ملاحقة المعارضين لسياسات أردوغان خارج تركيا مستمرة بالتوازي مع ممارسات القمع والمطاردة ضدهم داخل البلاد.

ويواجه الناقدون لسياسات أردوغان والمعارضون له عمليات تجسس وتهديدات بالقتل والاختطاف منذ عام 2014 لكن محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في تموز عام 2016 أصبحت بمنزلة ذريعة دائمة يستخدمها النظام التركي لتصفية خصومه.

في سياق متصل، أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 37 شخصا بذريعة صلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول المتحدثة باسم النظام التركي عن مصدر أمني قوله الأربعاء إنه تم اعتقال 27 من بين الأشخاص الـ 37 الذين صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال وبينهم 31 طبيبا وذلك في حملة مداهمات بدأت أمس وما زالت مستمرة حتى اليوم في العاصمة التركية أنقرة.

وكانت سلطات النظام التركي أصدرت الثلاثاء مذكرات اعتقال بحق 304 أشخاص معظمهم من العسكريين بذريعة صلتهم بغولن.