الاتحاد يبحث عن كسر سلسلة سوء النتائج والحرية يسعى لتكريس الصحوة

حلب – محمود جنيد

يدخل قطبا الكرة الحلبية الاتحاد و الحرية منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم التي ستقام يوم السبت المقبل، بشعار الفوز من أجل تثبيت الصحوة والاستزادة من النقاط للابتعاد عن مؤخرة جدول ترتيب فرق الدوري بالنسبة للحرية وهو يواجه جبلة على أرضه وبين جماهيره التي ستتابع المباراة على ملعب الحمدانية مجاناً برخصة من إدارة النادي ، وفك النحس و مصالحة الجمهور و التخلي عن ذيل الترتيب من خلال فوز أول على الشرطة خارج المضارب بالنسبة للاتحاد.

مدرب الاتحاد المؤقت الكابتن أحمد هواش أكد بأن الروح التي ظهرت في أداء الفريق أمام حطين خففت مصاب تذيل ترتيب فرق الدوري، وجعلت معدن الجمهور الاتحادي الأصيل يظهر.

وجدد مدرب الاتحاد موقفه من أداء الفريق الذي قدم ماعليه في مباراة حطين لكن ظروف المباراة التي بات الجميع يعلمها فرضت نفسها وحرمت الفريق من نتيجة إيجابية كان يستحقها حسب الهواش، الذي أكد في حديثه”للبعث” حول تحضيرات فريقه لمباراة الشرطة، بأن الفريق يستعد بهمة عالية، وإصرار كبير للخروج من محنته، وهو الذي يحتاج إلى فوز فك النحس، وكسر سلسلة النتائج السلبية، وتعويضها بجديدة إيجابية، تبدأ بحلقة الفوز على الشرطة، مردفاً بأنه كان يتمنى أن تكون الانطلاقة الجديدة من مباراة حطين، إلا أن الظروف حكمت!

وأشار الهواش، بأن ردة الفعل الإيجابية بعد الخسارة أمام حطين أعطت الفريق جرعة معنوية عالية، وحملته مسؤولية الرد بأحسن طريقة، وهي العودة للسكة الصحيحة رغم افتقاد الفريق لخدمات اللاعب محمد عنز المعاقب بالإيقاف بعد نيله البطاقة الحمراء في لقاء حطين، بينما ستتضح الأمور يوم غد أو بعده بالنسبة لجاهزية محمد الأحمد (نوري).

أما مدرب الحرية مصطفى حمصي فقد بين بدوره بأن تحضيرات فريقه للقاء جبلة تسير على قدم وساق، والنية هي الاستمرار بنغمة الانتصارات بعد الفوز الأول على حرجلة، وأشار الحمصي إلى صعوبة لقاء جبلة القوي من الناحية الهجومية، وهو ما سيسعى إلى التعامل معه تكتيكياً، من خلال تعطيل مكامن خطورة المنافس، ومباغتته بطلعات هجومية تنتزع نقاط الفوز منه.

ولفت مدرب الحرية إلى الحالة المعنوية العالية للاعبي فريقه الذي سيفتقد لجهود مهاجمه عبد الله نجار للإصابة بعد تحصيل فوزهم الأول وهو ما سيتم التعويل عليها لمواصلة النتائج الإيجابية.