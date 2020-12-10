الخارجية البريطانية ترفض مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضي فلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، الخميس، وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي كوبر شمال غرب رام الله، وشيوخ شمال شرق الخليل، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت خمسة منهم.

وفي قطاع غزة المحاصر، جددت قوات الاحتلال استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب القطاع والصيادين في البحر شماله، وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المزارعين الفلسطينيين في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، في حين استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال القطاع.

في الأثناء، جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وشددت في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على مركزية حقوق الشعب الفلسطيني في المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامته دولته المستقلة، وعاصمتها القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم تنفيذاً للقرار 194.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن حل القضية الفلسطينية يكون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده وإنهاء الاضطهاد، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 73 عاما.

وفي السياق ذاته جددت بريطانيا رفضها مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية، مؤكدة أنها تتعارض مع القانون الدولي، ووفقا لوكالة وفا شدد وزير الدولة البريطاني لشؤون العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية البريطانية طارق أحمد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي اليوم على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، ورفضها مخطط الضم، مشيرا إلى أن بريطانيا تدعم المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي، والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة، مؤكدا مواصلة دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.