الخط السككي بين دمشق وحلب في الخدمة قريباً
حلب – معن الغادري
استهل وزير النقل المهندس زهير خزيّم زيارته إلى حلب بلقاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية .
واستمع وزير النقل من مجلس الإدارة إلى شرح مفصل عن آلية العمل والصعوبات التي تواجه قطاع السكك الحديدية ، وما تعرض له من تدمير وتخريب ممنهج خلال الحرب ، وإعادته للعمل كقطاع حيوي في نقل حجوم كبيرة ويتكامل مع أنماط النقل الآخرى ، وخاصةً في نقل الركاب والبضائع والمواد وأهمها الفيول والحبوب .
كما تم الإشارة لأهمية الخبرات المتراكمة والنوعية في هذا القطاع وأهمية استثمارها والحفاظ عليها ودعمها وتحفيزها بكل الأساليب والأدوات . والعمل بالإدارة الجماعية ، والتخطيط المتوازن المدروس ، والأتمتة في كافة مفاصل العمل وأهمية تأهيل كوادر وخاصةً في المعهد التقاني السككي وتطوير التعليم السككي نظرياً واكاديمياً .
واستعرض وزير النقل مع المديري المختصين خطة عمل المؤسسة الاستراتيجية للعام 2021 على المستوى الآني ، والمتوسط ، والبعيد المدى ،ونسب الإنجاز للمشاريع الجاري تنفيذها ، ودراسة اعتماد خطة الموازنة التقديرية لكل من مؤسسة الخطوط وشركة إنشاء الخطوط، وتنفيذها وفق تسلسل الأولويات.
وكان الوزير خزّيم قد تفقد رحبات ومراكز إصلاح قطارات الترين سيت وعربات نقل الركاب بحلب والتي سيتم وضعها في خدمة الخط الحديدي حلب دمشق، إضافةً إلى صالات الركاب واستقبالهم ، ومحطة حلب وأعمال التأهيل التي تم إنجازها . وتحاور وزير النقل خزيّم مع العاملين والفنيين والمهندسين منوهاً بجهودهم المبذولة وبأهمية الخبرات والكفاءات الوطنية التي تحدت العقوبات والحظر المفروض على الشعب السوري وقامت بأعمال الاصلاح والصيانة وإعادة التأهيل بالإمكانات والموارد المتاحة ، داعياً إلى تكريم العمال وتقديم الحوافز الداعمة لهم .