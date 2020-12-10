الخط السككي بين دمشق وحلب في الخدمة قريباً

حلب – معن الغادري

استهل وزير النقل المهندس زهير خزيّم زيارته إلى حلب بلقاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية .

واستمع وزير النقل من مجلس الإدارة إلى شرح مفصل عن آلية العمل والصعوبات التي تواجه قطاع السكك الحديدية ، وما تعرض له من تدمير وتخريب ممنهج خلال الحرب ، وإعادته للعمل كقطاع حيوي في نقل حجوم كبيرة ويتكامل مع أنماط النقل الآخرى ، وخاصةً في نقل الركاب والبضائع والمواد وأهمها الفيول والحبوب .

كما تم الإشارة لأهمية الخبرات المتراكمة والنوعية في هذا القطاع وأهمية استثمارها والحفاظ عليها ودعمها وتحفيزها بكل الأساليب والأدوات . والعمل بالإدارة الجماعية ، والتخطيط المتوازن المدروس ، والأتمتة في كافة مفاصل العمل وأهمية تأهيل كوادر وخاصةً في المعهد التقاني السككي وتطوير التعليم السككي نظرياً واكاديمياً .

واستعرض وزير النقل مع المديري المختصين خطة عمل المؤسسة الاستراتيجية للعام 2021 على المستوى الآني ، والمتوسط ، والبعيد المدى ،ونسب الإنجاز للمشاريع الجاري تنفيذها ، ودراسة اعتماد خطة الموازنة التقديرية لكل من مؤسسة الخطوط وشركة إنشاء الخطوط، وتنفيذها وفق تسلسل الأولويات.

وكان الوزير خزّيم قد تفقد رحبات ومراكز إصلاح قطارات الترين سيت وعربات نقل الركاب بحلب والتي سيتم وضعها في خدمة الخط الحديدي حلب دمشق، إضافةً إلى صالات الركاب واستقبالهم ، ومحطة حلب وأعمال التأهيل التي تم إنجازها . وتحاور وزير النقل خزيّم مع العاملين والفنيين والمهندسين منوهاً بجهودهم المبذولة وبأهمية الخبرات والكفاءات الوطنية التي تحدت العقوبات والحظر المفروض على الشعب السوري وقامت بأعمال الاصلاح والصيانة وإعادة التأهيل بالإمكانات والموارد المتاحة ، داعياً إلى تكريم العمال وتقديم الحوافز الداعمة لهم .