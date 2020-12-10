اللجنة الوزارية تتفقد مشاريع خدمية وحيوية في حماة

حماة – منير أحمد – حسان محمد:

تفقدت اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية في محافظة حماة، التي يرأسها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي وبمشاركة وزير التربية دارم طباع، عدداً من المشاريع وواقع العمل ونسب الإنجاز المنفذة.

البرازي في تصريح خاص لـ “البعث” قال إنه تم خلال الجولة بحث ومتابعة المشاريع الخدمية قيد التنفيذ ونسب الانجاز وما سينفذ خلال الفترة المقبلة، مؤكدا حرص الحكومة على دعم المشاريع التنموية وتوجهها لوضع برنامج زمني لهذه المشاريع بما يتفق مع التمويل لإنجاز كافة المشاريع مؤكدا على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتجاوز كافة المعوقات، منوها أن نسب التنفيذ للمشاريع تراوحت مابين 30 و 85 بالمئة مشددا على ضرورة تحمل المسؤوليات من قبل مديري الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع والإسراع في تنفيذ المشاريع.

وبين محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أن الهدف من الجولة الاطلاع على واقع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تشكل البنية التحتية والوقوف على العقبات والعثرات والعمل على تذليلها للإسراع في الانتهاء منها ووضعها في الخدمة لافتا الى هناك 156 مشروعا تم استكمل وتنفيذ وصرف منها 106 مشاريع ويوجد معلق منها 50 مشروعا ومنها 36 مشروعا منفذين بشكل كامل و14 مشروعا بحاجة إلى التمويل كما أن هناك معوقات تتعلق بالاستملاكات للطرق والبنى التحتية نعمل على تذليلها للإسراع في الانتهاء منها ووضعها في الخدمة.

وشملت الجولة مراحل تنفيذ مشروع جر المياه من أعالي العاصي إلى مدينة حماة ومشروع اوتستراد حماة سلمية ونسب الإنجاز فيه اضافة لمشروع توسع المنطقة الصناعية وعقدة الشريعة ومشروع تأهيل مبنى فرع الحزب القديم كمقر لإدارة جامعة حماة ومشروع تحويل معهد طب الأسنان إلى مشفى جامعي ومبنى مديرية التربية الجديد.

واطلع الوزيران على الأعمال التي وصل إليها مشروع جر المياه من أعالي العاصي إلى مدينة حماة ونسبة تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الانشاءات العسكرية بحماة، واستمعا من د. مطيع عبشي مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة شرح مفصل وآلية العمل الذي أوضح أن هذه المرحلة يمتد من قرية تومين وحتى محطة المصافي بطول 18كم وبقيمة تقديرية تبلغ مليار و300 مليون ليرة إضافة إلى تنفيذ خزان ارضي بسعة 40 ألف متر مكعب مع قناة توزيع وبوابات بكلفة تبلغ حوالى 600 مليون ليرة .

وتم الاطلاع على نسب تنفيذ مشروع اوتستراد حماة سلمية والمعوقات التي تعترضه، وبين المهندس خضر فطوم مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحماة أن تنفيذ المرحلة من المشروع بطول 10 كم ونسب التنفيذ وصلت إلى 85 بالمئة مع العلم نواجه بعض من المعوقات يتم العمل على معالجتها بالتعاون مع مجلس مدينة حماة لاسيما المتعلق بجزء من منطقة الجاجية بطول 3 كم كونها جزء من المخطط التنظيمي من مدينة حماة حيث سيتم تجاوز العقبات لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام الذي تبلغ كلفته 4 مليارات و700 مليون ليرة والمنفذ منه بقيمة 2 مليار و 800 مليون ليرة. وشددت اللجنة الوزارية على ضرورة تجاوز كافة المعوقات ضمن برنامج زمني.

وتفقدت اللجنة الوزارية مراحل العمل في توسع المنطقة الصناعية بحماة والبالغة مساحتها 254 هكتارا وتضم ألفي مقسم مخصصة للحرفيين والصناعيين، واستمعت من المهندس عدنان الطيار رئيس مجلس مدينة حماة الأعمال التي يتم تنفيذها في مشاريع البنى التحتية سيما مشروعين للطرق الأول بقيمة 100 مليون ليرة بالتعاون مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بحماة والثاني مع شركة الطرق والجسور بقيمة 380 مليون ليرة إلى جانب مشروع للصرف الصحي بقيمة 76 مليون ليرة ويتم تنفيذه وفق عقد مبرم مع شركة المشاريع المائية فرع المنطقة الوسطى.

كما اطلعت اللجنة الوزارية على نسب تنفيذ مشروع تأهيل بناء فرع الحزب القديم كمقر لإدارة جامعة حماة حيث بين رئيس الجامعة الدكتور محمد زياد سلطان إلى أن المشروع ينفذه فرع الاسكان العسكري بحماة وتمت المباشرة فيه بتاريخ 12/8/2018 وقيمته العقدية 461 مليون و327 الف ليرة ونسب التنفيذ بلغت لشهرين تشرين الثاني 85 بالمئة إضافة إلى ملحق عقد بقيمة 229 مليون و71 الف ليرة وتمت المباشرة فيه بتاريخ بالشهر ١٢ من العام ٢٠١٩، إلى جانب الاطلاع على مشروع تحويل معهد طب الأسنان إلى مشفى جامعي.

وقال المهندس محمد ونوس مدير فرع الاسكان العسكري بحماة أن قيمة عقد المشفى يبلغ 3 مليارات و740 مليون ليرة وتمت المباشرة فيه بتاريخ 12/6/ 2018 وتبلغ مساحته 4300 متر مربع وتبلغ طاقته الاستيعابية 200 سرير، ويضم القسم التعليمي لكلية الطب البشري بجامعة حماة ومؤلف من 3 مدرجات منها مدرجين بطاقة 150 طالباً وطالبة ومدرج كبير بطاقة 300 طالب، ومن المتوقع وضعها بالخدمة خلال آذار المقبل من العام القادم للقسم التعليمي.

كما واطلعت اللجنة الوزارية الأعمال المنفذة بعقدة الشريعة الطرقية التي تربط بين دوار فيصل الركبي حتى دوار الصحة مرورا بالبارودية والمراحل المنفذة من العقدة الأولى والثانية بقيمة 300 مليون ليرة والرابعة بقيمة 248 مليون ليرة إلى جانب تفقد أعمال تنفيذ مبنى مديرية التربية الجديد في حي غرب المشتل الذي يتألف من 5 طوابق و تبلغ مساحتها الطابقية 1900 متر مربع.