شكل جديد لبطولة الجمهورية للشطرنج والمنافسة جماعية

يختتم اتحاد الشطرنج نشاطاته لهذا العام بإقامة نهائيات بطولة الجمهورية للرجال والسيدات في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق في الخامس عشر من الشهر الجاري، رئيس اتحاد اللعبة علي عباس أشار “للبعث” إلى أنه تم دعوة كل من اللاعبين (أحمد حماد وآرام أدم ومالك قونية لي وكريم هنيدي وهيفيار خرفان وحسين عبود وإسماعيل خضور) الذين تأهلوا من الدور نصف النهائي للبطولة، وتم إضافة كل من اللاعبين بشير عيتي وعلي حمودي وطلال الزعيم لخوض غمار الدور النهائي، أما بالنسبة للسيدات فقد تأهلت كل من (علا بلال ونبال الجلدة ورضا الشيحاوي ونايا بوفرود وأسماء عليوي وميس وقاف) وتم إضافة كل من فاطمة مراد ورولا المحمود ومنار خليل ورغد عبيد اللواتي سيتنافسن على اللقب.

وأضاف عباس: الهدف من إقامة البطولة للرجال والسيدات بنفس الوقت تطوير مستوى السيدات من خلال تواصلهم اليومي مع أبطال الجمهورية للرجال ومتابعتهم لأدوارهم وتحليلها مباشرة لأنه من المعلوم والمعروف عالمياً أن مستوى الرجال أعلى من مستوى السيدات، كما أن المنافسات النهائية ستقام وفق نظام الدوري الكامل وبتوقيت 90 دقيقة يضاف إليها 30 ثانية.

ونوه رئيس الاتحاد إلى أنه سيتم اختيار الأربعة الأوائل بكل فئة ليكونوا في عداد المنتخب الوطني، على أن تحدد طرق كسر التعادل من خلال الاجتماع الفني الذي سيعقد قبل انطلاق المنافسات، وتوقع عباس أن تكون المنافسة قوية نظراً للمستويات الجيدة التي يتمتع بها المشاركون وللأداء المهاري العالي الذي قدموه في الدور الأول.

وختم عباس قائلاً: بنهاية هذه البطولة سيكون الاتحاد قد أتم الروزنامة الموضوعة خاصة وأنه توقفت عدة أشهر بسبب فيروس كورونا، كما أن خطة العمل خلال العام الحالي كانت تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية من خلال إقامة البطولات المحلية في وقتها المحدد.

عماد درويش