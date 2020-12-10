عضوية الأكاديمية الروسيّة للعلوم الطبيعية تُمنح للدكتور ثائر زين الدين

منحت الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية في جلستها الخامسة والأربعين التي أُقيمت في رحاب جامعة موسكو الحكومية بحضور أعضاء نادي “يالطة” للحضارات، وأقسام الدراسات الحضارية المختلفة، والمجالس الأكاديميةMISK/INAS، منحت عضويتها للدكتور في العلوم ثائر زين الدين المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب، إضافة إلى البروفيسورة نورخان الشيخ من جامعة القاهرة المتخصصة بالعلوم السياسية، والبروفيسور مرادوفالعضو المراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية، وذلك في جلستها التي عُقدت اليوم الخميس، وتضمنت هذه الجلسة مجموعة كبيرة من المداخلات، بالإضافة إلىمحاضرة لعضو اللجنة المعروف البروفيسور ياكوفيتس.

وقد أرسلت يوم الثلاثاء الفائت في 8/12/2020، عبر وسائل التواصل عبر الإنترنت، أرسلت صورة من وثيقة قبول د. ثائر زين الدين عضواً أصيلاً في هذه الأكاديمية ضمن قسم (أبحاث الدورات الحضاريةوالتنبؤات العلمية في مجال الحضارة)، وقد ذيلت هذه الوثيقة بتوقيع رئيس الأكاديمية العلمية الروسية للعلومالبروفيسور كوزنتسوف، والسكرتير العلمي العام للأكاديمية السيدة إيفانتسكيا.

ووجّه د.ثائر زين الدين كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي إلى السادة العلماء المجتمعين في جامعة موسكو الحكومية، مما جاء فيها: “أيها الأعزاء؛ إنني أشعر بسعادة غامرة إذ إنني أستطيع اليوم المشاركة في عمل أكاديميتكم، إلى جانب السادة العلماء الآخرين المشاركين في هذا الاجتماع ذي السوية العالية، كما يسرني جداً أن أشكر كلمن ساهم في اقتراح اسمي لعضوية هذه الأكاديمية المتميزة، وكل من اتخذ القرار بقبول عضويتي فيها.

لقد بدأت مسيرتي العلمية في ثمانينيات القرن الماضي عندما أوفدت من بلدي سورية إلى الاتحاد السوفييتي(معهد البوليتيكنيك) في مدينة خاركوف في جمهورية أوكرانيا السوفييتية يومذاك، وقد تكلل عملي العلمي يومها في دفاعي عن أطروحة علمية لنيل درجة الدكتوراه في مجال رفع الوثوقية الاستثمارية لآلات سباكة المعادن عنطريق التنظيف الدوري الفعّال للزيت العامل في النظام الهيدروليكي لهذه الآلة، ثم تعزز عملي العلمي فيما بعدخلال وجودي في أكاديمية الأسد للعلوم الهندسية حيث وضعت كتابين في هذا الشأن ضمن موضوعة تنظيفالزيت العامل في الأنظمة الهيدروليكية للآلات، لأتابع لاحقاً مسيرة أدبية قديمة في مجال الأدب، والترجمة تحديداً، فترجمت كثيراً من الكتب لا يقل عددها عن ثلاثين كتاباً عن اللغة الروسية، وكان من ضمنها كتاب يتعلقباختصاص أكاديميتكم، ولعله الكتاب الذي كان وراء ترشيحي لعضوية هذه الأكاديمية، وكان هذا الكتاب الضخمالذي يقع في 700 صفحة تحت عنوان (الحضارات: النظرية – التاريخ – حوار المستقبل)، وقد وضعه عالمان روسيان من أعضاء هذه الأكاديمية، هما: البروفيسور كوزيك باريس نيكولايفيتش، والبروفيسور ياكوفيتس يوريفلاديميرتش، وقمت بنقله إلى العربية.

واليوم أخبر السادة العلماء الموجودين في هذه الصالة أن الهيئة العامة السورية للكتاب في وزارة الثقافة، وتقديراً لإنجازات السادة العلماء الروس، ستضع في خطتها لهذا العام ترجمة ثلاثة كتب مهمة تتعلق بعلم الحضارات، والشراكة بين الحضارات، إلى غير ذلك من الموضوعات التي تناولتها هذه الكتب. وأتمنى في الختام للسيدات والسادة المشاركين في هذا الاجتماع الموسع النجاح في عملهم العلمي والأكاديمي، كما أتمنى لكم من دمشق – سورية كل النجاح والصحة والعافية، وإلى لقاء قريب“.

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية هي مؤسسة علميّة إبداعيّة للعلماء في مجال العلومالطبيعيّة والعلوم الإنسانيّة، الذين يعملون على تطوير العلم والتعليم والثقافة. ومن مهماتها: تطوير العلم والتعليم والثقافة كأهم العوامل التي تُحقِّق الأمن القومي والتطوّر المُستدام لروسيا، والمشاركة في إعداد البرامج الفيدراليّة لضمان أمن الإنسان والمجتمع، ومن ضمنها مسائل البيئة وتخفيف خطر النزاعات الإقليميّة والعالميّة، وتحقيق الأمن الإعلامي، والحماية القانونيّة لمواطني روسيا، إضافة إلى رفد المجتمع بالفكر والثقافة الإنسانيين علىأساس تحديث المنظومات التعليميّة والتربويّة والمساعدة في التطوير المستمر للثقافات القوميّة لشعوب روسيا الاتحاديّة.