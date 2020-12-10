قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة النظام التركي بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة رأس العين

قتل عدد من الإرهابيين المدعومين من النظام التركي وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن انفجاراً عنيفاً ناتجاً عن سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة عند المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين بعضهم في حالة حرجة.

وبينت المصادر أن حالة من الرعب والفوضى سادت بين صفوف الإرهابيين في حين هرعت سيارات الإسعاف لإخلاء القتلى والمصابين منهم وسط طوق أمني فرضوه على المنطقة المحيطة بالمدخل الجنوبي للمدينة. وذكرت مصادر أهلية أن عدد القتلى في صفوف المرتزقة وصل إلى 11 قتيل ، و13 مصاب.

في سياق متصل، قتل مسلح من ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي برصاص مجهولين في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحا من ميليشيا قسد قتل بعد إصابته بعدة عيارات نارية أطلقها مجهولون عليه في القسم الأول من مخيم الهول شرق مدينة الحسكة الذي يعاني فلتانا أمنيا وظروفا حياتية صعبة يعيشها قاطنوه.

إلى ذلك أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتل آليات تحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية إلى منطقة الرميلان بريف الحسكة قادمة من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت ظهر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي رتلاً مؤلفاً من 44 آلية تضم شاحنات وبرادات وناقلات تحمل على متنها سيارات جديدة وتوجهت إلى منطقة رميلان النفطية شرق مدينة القامشلي بنحو 68 كم.

وفي إطار استمرارها بسرقة النفط السوري أشارت مصادر محلية من منطقة الرميلان للمراسلة إلى أن 115 صهريجاً فارغاً دخل صباح اليوم إلى حقول نفط تل عدس حيث من المتوقع أنه ستتم تعبئتها بالنفط السوري لتعود إلى الأراضي العراقية عن طريق معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية.

وأخرجت قوات الاحتلال الامريكي أمس رتلا مؤلفاً من 60 آلية من صهاريج نفط وشاحنات وبرادات وعدد من الناقلات وتوجه من حقول الرميلان النفطية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.