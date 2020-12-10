قرابة الـ1.5 مليار قيمة نمو الودائع تحت الطلب في القطاع المصرفي

دمشق – البعث

نمت الودائع تحت الطلب في القطاع المصرفي لتصل إلى 3.904 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ 2.431 مليار ليرة نهاية عام 2019، أي بزيادة قدرها 1.474 مليار ليرة، وبمعدل نمو 61 % حتى نهاية شهر حزيران عام 2020، حيث شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 58 % من إجمالي الودائع في نهاية شهر حزيران عام 2020، في حين ازدادت ودائع التوفير بصورة طفيفة بمعدل 0.5 % حتى نهاية شهر حزيران عام 2020، لتصل إلى 679 مليار، مقارنة 675 مليار ليرة نهاية عام 2019.

وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مصرف سورية المركزي فقد شكلت ودائع التوفير 10 % من إجمالي الودائع نهاية شهر حزيران عام 2020.

وبين التقرير الذ اطلعت عليه “البعث” أن الودائع لأجل قد نمت لتصل في نهاية شهر حزيران عام 2020 إلى 2.186 مليار ليرة، مقارنة بـ1.249 نهاية عام 2019، وبمعدل نمو 75 % خلال الفترة ذاتها، وقد شكلت الودائع لأجل ما نسبته 32 % من إجمالي الودائع في نهاية شهر حزيران عام 2020.